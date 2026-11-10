역대급 '말빨' 뭉쳤다…성시경X침착맨X김풍 '시침풍', 내년 1월 첫 방송

가수 성시경과 크리에이터 침착맨, 방송인 김풍이 SBS 신규 예능 프로그램으로 뭉쳐 역대급 입담을 선보인다.



10일 SBS에 따르면, 신규 예능 프로그램 '시침풍-시대침투풍류회'(이하 '시침풍')가 성시경, 침착맨, 김풍의 MC 라인업을 확정 짓고 내년 1월 시청자들을 찾는다.



'시침풍'은 시대를 넘나드는 수다와 주제를 가리지 않는 참견으로 정답은 없어도 할 말은 많은 시대침투풍류회다. '바람 풍(風), 흐를 류(流)'라는 프로그램명처럼, 시대를 타고 흐르는 즐거움과 멋을 나누며 가벼운 수다부터 다채로운 고민까지 유쾌하게 풀어내는 '21세기형 신(新) 풍류'를 표방한다.



무엇보다 세 사람의 신선한 조합이 기대를 모은다. 오랜 라디오 DJ와 다양한 진행 이력을 갖추고 해외 스타들까지 매료시킨 깊이 있는 소통 능력의 성시경, 누적 조회수 69억 뷰 및 1024 타깃 롱폼 1위를 달성한 독보적 크리에이터 침착맨, 그리고 웹툰, 요리, 예능 등 다방면의 경험을 바탕으로 현실적이고 유쾌한 참견을 보탤 김풍이 모여 예측불허의 티키타카를 펼칠 예정이다.



프로그램 구성 역시 독창적이다. AI 전문가와 공동 개발한 검색 툴을 활용해 게스트의 특별한 '그날'로 침투, 당시의 뉴스·음악·음식·유행 등 그 시절의 풍류를 들여다본다. 아울러 공식 웹사이트 '시대침투판'과 오픈 채팅방을 통해 시청자들의 실제 사연을 응모받아 일상 속 고민과 화두를 두고 난상토론을 벌인다.



'시침풍'은 오는 12월 첫 촬영에 돌입하며, 내년 1월 공식 첫 방송될 예정이다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)