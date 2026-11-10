"1분 단위까지 짜인 대로 하자"는 시진핑…"애드립 허용하자"는 트럼프

▲ 지난 5월 15일 베이징에서 만난 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 다음 주로 예정된 정상회담 방식을 두고 기싸움에 들어갔습니다.9일(현지시간) 미국 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 양국 정부는 정상들의 자유로운 대화를 허용할지를 두고 대립하고 있습니다.트럼프 대통령은 즉석에서 마음껏 의견을 나누는 자리를 원하지만 시진핑 주석은 약속한 성명만 발표하자고 맞서는 것으로 전해집니다.미국, 중국, 러시아는 오는 18∼19일 중국 선전에서 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 3자 정상회담을 추진하고 있습니다.WSJ은 모임 방식을 둘러싼 미국과 중국의 견해차 때문에 3자 정상회담 자체가 무산될 가능성도 있다고 지적했습니다.치열한 샅바싸움의 배경에는 핵무기 통제 의제를 둘러싼 미국과 중국의 첨예한 이해관계가 있습니다.트럼프 대통령은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령까지 참여하는 이번 3자 회담에서 '비핵화'(핵군축 협정)을 논의하겠다고 밝혔습니다.미국은 중국이 핵탄두를 급격히 늘려가고 투발 수단을 고도화하는 상황을 심각한 안보 위협으로 간주해왔습니다.그 때문에 트럼프 행정부는 집권 1기부터 중국을 핵군축 협정에 끌어들이기 위해 노력해왔습니다.미국 정부는 지난 2월 러시아와의 마지막 핵 군축 협정이던 신전략무기감축조약(New START·뉴스타트)을 연장하지 않았습니다.중국이 포함되지 않는 핵 군축 협정은 핵무기를 계속 증강해가는 중국에 유리하고 미국에 해롭다는 인식 때문이었습니다.스웨덴 싱크탱크 스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)의 지난 6월 보고서에 따르면 미국과 러시아는 핵탄두를 5천 개 남짓 보유하고 있습니다.중국은 보유 핵탄두가 620개에 불과하지만 증가세가 가팔라 머지않아 미국, 러시아와 대등한 수준에 이를 가능성이 있습니다.트럼프 행정부는 향후 어떤 핵 군축 협정이 체결되더라도 반드시 중국을 포함해야 한다는 입장을 견지하고 있습니다.중국의 핵 역량 증강을 주도하는 시진핑 주석으로서는 이런 상황에서 미국과의 핵 논의에 말려드는 것 자체를 경계할 것으로 관측됩니다.트럼프 대통령이 세계 평화를 명분으로 핵 군축 회담을 면전에서 제의하거나 나중에 자의적 내용을 합의로 발표할 위험이 있다고 보는 것입니다.WSJ은 중국이 3자 정상회담에서 우크라이나 전쟁 등을 논의할 수 있지만 사전 준비가 없다면 통상적인 양자회담을 하겠다는 입장이라고 보도했습니다.사안을 잘 아는 중국 소식통들은 시진핑 주석이 예측 불가능한 대화의 위험을 피하고 사진, 성명 등으로 역사적 회담이라는 모양새를 취하기를 원한다고 전했습니다.시진핑 주석이 특히 2027년 중국공산당 제21차 전국대표대회(당대회)를 앞두고 몸을 사리고 있다는 관측도 제기됩니다.차세대 지도부를 구성하는 당대회를 앞두고 인사 문제, 숙청, 후계구도 관리에 힘을 쏟는 상황에서 변수를 피하려 한다는 분석입니다.커트 캠벨 전 미국 국무부 부장관은 시진핑 주석에게 3자 정상회담이 중대 리스크라고 지적했습니다.캠벨 전 부장관은 "시진핑 주석에게는 매우 위험하고 심하게 불확실한 것"이라며 중국은 미국, 러시아와 따로따로 관계를 관리하며 그 틀에서 국익을 추구하는 방안을 선호할 것이라고 내다봤습니다.중국은 외교에서 준비된 발언을 짜인 대로 전달하는 방식을 선호해왔습니다.특히 시진핑 주석과 외국 정상들의 회담은 발언록을 미리 검사하며 1분 단위까지 계획해 즉흥성이 개입할 여지가 없는 것으로 알려져 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)