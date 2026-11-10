복지부, 비타민 주사 둔갑 '납 배출' 주사 투약 의혹 병원 조사

▲ DN오토모티브 울산공장 내부

보건복지부는 오는 16일까지 킬레이션(chelation) 주사 투약과 관련해 비정상 진료 의혹이 제기된 의료기관 2곳을 상대로 제5차 비정상·가짜진료 합동 행정조사를 한다고 밝혔습니다.이번 조사는 지난달 27일 국회 보건복지위원회 국정감사에서 제기된 킬레이션 주사 투약 관련 의혹에 따른 것으로, 정부는 제보 내용 등을 바탕으로 조사 대상 의료기관 2곳을 선정했습니다.킬레이션 치료란 납 등 중금속과 결합하는 약제를 투여해 체내 중금속의 배출을 촉진하는 치료법으로, 중금속 중독 치료 등에 쓰입니다.중금속을 배출하는 과정에서 칼슘, 칼륨, 마그네슘 등 필수 미네랄까지 함께 몸 밖으로 빠져나가 신장 손상, 심혈관계 독성, 전해질 불균형 같은 심각한 부작용을 일으킬 수 있기 때문에 세계보건기구(WHO)는 심각한 중독 상황에서만 투약할 것을 권고합니다.그러나 일부 의료기관들은 노동자를 대상으로 혈중 납 농도를 사전 검사한 후 킬레이션 주사를 최대 5회 투약하고, 이듬해 2∼3월 특수건강진단을 앞두고 혈중 납 농도를 낮춰 직업병을 은폐하려 했단 의혹을 받았습니다.이번 조사에서 복지부는 킬레이션 주사 투약의 의학적 근거, 투약 적정성, 신장질환 등 기저질환 사전 확인 여부 등을 중점적으로 살필 계획입니다.또 실제 투약 목적과 진료 내용이 일치하는지, 환자에게 주사 투약의 목적과 내용이 적절하게 설명됐는지 등 진료기록을 확인하고, 환자 유인·알선, 허위·과장 의료광고 등 관계 법령 위반사항도 점검할 예정입니다.(사진=금속노조 울산지부 제공, 연합뉴스)