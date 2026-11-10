'대장동 50억 원' 곽상도 전 의원, 2심서 징역 18년 구형

▲ 곽상도 전 의원이 10일 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 '대장동 뇌물 수수' 혐의 항소심 결심공판에 출석하고 있다.

대장동 개발사업 민간업자 김만배 씨로부터 뇌물 50억 원(세후 25억 원)을 받은 혐의 등으로 기소된 곽상도 전 국민의힘 의원의 항소심에서 공소청이 곽 전 의원에게 징역 18년을 구형했습니다.공소청 측은 오늘(10일) 서울고법 형사3부(이승한 부장판사) 심리로 열린 곽 전 의원의 2심 결심 공판에서 "피고인의 특정경제범죄법상 알선수재·뇌물 등 혐의에 징역 15년을, 범죄수익은닉규제법 위반 혐의에 징역 3년을 선고해달라"고 요청했습니다.뇌물 공여자로 지목된 김만배 씨에겐 총 징역 10년이, 또 다른 대장동 민간업자 남욱 씨에겐 징역 1년이 각각 구형됐습니다.곽상도 전 의원의 뇌물 수수 및 은닉 혐의 공범으로 기소된 아들 병채 씨는 총 징역 9년을 구형받았습니다.곽 전 의원은 2021년 4월 김 씨가 대주주인 화천대유자산관리에서 일하다 퇴사한 병채 씨의 퇴직금과 상여금 명목으로 50억 원을 받은 혐의로 기소됐으나 2023년 2월 1심은 뇌물 혐의를 무죄로 판단했습니다.뇌물 공여와 횡령 혐의로 기소된 김만배 씨 역시 무죄를 선고받았습니다.다만 곽 전 의원은 남 씨로부터 정치자금 5천만 원을 받은 혐의는 유죄로 인정돼 벌금 800만 원을 선고받았습니다.공소청(당시 검찰)은 무죄 선고가 난 지 265일 만에 곽 의원이 뇌물로 받은 돈을 은닉한 혐의로 추가 기소했습니다.이때 병채 씨를 뇌물수수 및 은닉 혐의 공범으로 함께 재판에 넘겼습니다.이 사건 1심 재판부는 공소청이 같은 사안을 두고 '이중 기소'했다는 곽 전 의원 측 주장을 받아들여 올해 2월 공소 기각을 선고했습니다.두 사건은 항소심에서 병합됐고, 선고 기일은 내년 1월 19일입니다.(사진=연합뉴스)