[자막뉴스] NASA 우주비행사 채용 "연봉 2억·달에서 거주"

미국 항공우주국, NASA가 달 기지 건설 계획을 수행할 우주비행사 공개 모집에 나섰습니다.



CBS뉴스는 현지시간 9일 NASA가 달에서 거주하고 일할 수 있는 차세대 우주비행사 모집 공고를 띄웠다고 보도했습니다.



지원자는 미국 시민권자여야 하며 공식적인 연령 제한은 없습니다.



다만, 공학·생물학·물리학·컴퓨터과학·수학 등 이공계열 분야 석사 학위가 있거나 해당 분야 박사과정을 최소 2년 이상 이수한 자, 간호학·의학 학위 보유자, 국가 공인 시험비행 조종사 학교 수료 또는 수료 예정자 가운데 한 가지 이상에 해당해야 합니다.



우주비행사로 선발이 되면 2년간 먼저 훈련을 받고, 이후 달 극지방 착륙 임무를 비롯해 기지를 짓고 탐사까지 하는 임무를 수행할 전망입니다.



연봉은 16만 4천395달러, 우리 돈 2억 2천만 원 정도로 제시됐습니다.



NASA의 우주비행사 선발 과정은 까다로운 것으로 알려져 있는데, 이번 모집과 관련해 NASA 측은 "우리가 선발할 인재들은 달 위를 걷고 달 기지에 거주하며 궁극적으로는 화성으로 가져갈 시스템을 개척하는 데 기여하게 될 것"이라며 "인류의 위대한 모험의 다음 챕터를 쓰는 데 힘을 보태달라"고 밝혔습니다.



앞서 NASA는 2년 전인 2024년에도 공개 모집을 했고, 8천 명의 지원자 가운데 10명이 최종 선발돼 현재 훈련을 받고 있습니다.



(취재 : 손형안, 영상편집 : 서병욱, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)