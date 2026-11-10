BTS, 12월 한 달간 싱가포르서 월드투어 기념 '더 시티'

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▲ 방탄소년단 '더 시티 싱가포르'

그룹 방탄소년단, BTS가 12월 한 달간 싱가포르에서 월드투어 '아리랑' 현지 공연을 기념한 오프라인 이벤트 '더 시티 싱가포르'를 진행합니다.소속사 빅히트뮤직에 따르면 '더 시티 싱가포르'는 12월 1일부터 31일까지 한 달 동안 싱가포르 주요 관광지를 방탄소년단의 음악과 5집 '아리랑'의 테마로 꾸미는 이벤트입니다.소속사 측은 싱가포르 관광청과 협업해 역대 최장기간, 최다 프로그램을 진행한다면서 "이번 행사는 싱가포르의 연말 풍경을 통째로 뒤바꿀 전례 없는 도시 프로젝트"라고 소개했습니다.싱가포르 창이 공항과 연결된 엔터테인먼트 공간 '주얼 창이'에서 매일 두 차례 '라이트 & 뮤직 쇼케이스'가 열리고, 곳곳의 옥외 미디어에는 '더 시티' 관련 이미지가 송출됩니다.싱가포르 유명 휴양지인 센토사섬에서는 5집 타이틀곡 '스윔'의 핵심 메시지인 '킵 스위밍'(KEEP SWIMMING)에서 모티브를 딴 '수영하는 캐릭터'가 설치됩니다.다음 달 18∼20일 사흘 간은 BTS와 싱가포르의 상징물을 그려내는 드론 쇼도 열립니다.'더 시티' 테마 티셔츠와 모자를 착용하고 5천 명이 달리는 '아리랑 런'(ARIRANG RUN), 붉은빛 조명과 해먹으로 꾸민 감각적인 산책로도 준비됩니다.유니버설 스튜디오 싱가포르는 '더 시티'를 기념해 12월 21일 하루 동안 심야 연장 운영하고, BTS 음악에 맞춘 불꽃놀이도 16일간 펼쳐집니다.또한 '더 시티' 기간 매일 오후 7시부터 밤 1시까지 멀라이언, 싱가포르 플라이어, 플러턴 호텔 등 주요 명소 15곳에서 붉은빛을 밝힙니다.빅히트뮤직은 "창이 공항 입국장부터 이동 수단, 호텔, 공연장까지 싱가포르 전역에서 BTS와 만나는 특별한 여정이 펼쳐진다"라며 "도시 전체가 '더 시티'의 배경이 돼 방문객에게 높은 몰입감을 안길 예정"이라고 전했습니다.BTS는 다음 달 17·19·20·22일 총 4회에 걸쳐 싱가포르 내셔널 스타디움에서 공연하는데, 이는 아시아 투어에서 단일 지역으로는 최다 회차입니다.(사진=빅히트뮤직 제공, 연합뉴스)