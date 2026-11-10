겨울철 위기가구 40만 명 추가 발굴…내년부터 우선 긴급지원 30만 원

▲ 고드름이 맺혀있는 서울 종로구 돈의동 쪽방촌 (자료화면)

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정부가 겨울철 복지 사각지대에 놓인 위기가구 약 40만 명을 추가 발굴하고, 긴급한 생계 위기에 처한 저소득층에는 내년부터 현장 판단에 따라 30만 원을 우선 지원합니다.쪽방촌 주민의 안부 확인과 어르신 낙상 치료비 지원, 아동 틈새돌봄 등 대상별 맞춤형 지원도 확대합니다.보건복지부는 오늘(10일) 국무회의에서 이런 내용을 중심으로 하는 '2026∼2027년 겨울철 취약계층 보호 대책'을 관계부처 합동으로 마련해 발표했다고 밝혔습니다.정부는 우선 스스로 도움을 요청하지 못한 이들까지 찾아 지원하고자 위기가구를 집중 발굴합니다.취약계층을 찾을 때 활용하는 위기징후 정보를 기존 47종에서 50종으로 늘려 약 40만 명의 위기가구를 더 찾아내고, 단전·단수·단가스나 공동주택관리비 장기 체납 가구 등 취약가구도 중점적으로 발굴합니다.정부는 또한 위기가구의 생활 안정을 위해 난방비도 지원합니다.먼저 에너지 취약계층 약 144만 가구에 에너지바우처를 연 36만 7천 원 지급하고, 등유·LPG를 주 난방 에너지원으로 사용하는 22만 가구에는 14만 7천 원을 추가로 지원합니다.지역난방을 이용하는 취약계층에는 세대당 월 최대 7만 3천 원, 전기요금은 월 최대 1만 6천 원 할인하고, 도시가스 요금은 월 최대 14만 8천 원까지 지원합니다.어르신들이 이용하는 전국 경로당 6만 9천 곳에도 이달부터 5개월간 난방비 월 40만 원을 지원하고, 아동·장애인 등 취약계층이 주로 이용하는 국비지원 사회복지시설 7천 곳에는 내년 1월부터 2개월간 월 30만∼100만 원의 난방비를 지원합니다.정부는 홀로 생활하는 어르신, 노숙인·쪽방 주민, 겨울 방학 중 돌봄이 필요한 아동 등에 대한 맞춤형 지원도 강화합니다.취약계층 어르신 56만 6천 명에 대한 안부 확인을 강화하기 위해 한파특보가 발령되면 거동이 불편한 어르신 등 고위험군의 경우 매일 1회 이상 전화 또는 방문으로 안부를 묻습니다.독거어르신과 장애인 약 27만 8천 가구에는 화재감지기, 응급호출기 등을 제공하고, 노후 장비 약 9만 대를 교체합니다.(사진=보건복지부 제공, 연합뉴스)