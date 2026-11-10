[SBS 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 권혁중 경제평론가
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● 이슈대담
권혁중 / 경제평론가
"엔비디아 오너리스크로 불확실성 커져"
"오늘 주가 상승은 전쟁 영향"
"젠슨 황 '불륜' 안보 문제 생기면 투심 악화"
"앨리스 황 소속 기업, 우회 수출 의심"
"앤비디아, 트럼프 정부 때 대폭 성장"
"앤비디아 투자심리 악화 될수도"
"1차 타격은 반도체…외국인 매도세"
"안보 영향 있을 시 잰슨 황 대표직 떠날 것"
"美 민주·공화당, '수출 통제 강화' 촉구"
"젠슨 황, 세기 이혼소송 될 수도"
"시장, 젠슨 황 부재로 의사결정 느려질까 걱정"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[이슈대담] '젠슨 황 리스크' 엔비디아 주가 폭락에 "집단소송 움직임"…'깐부' K-반도체 어쩌나
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