엔비디아, 2세대 로봇 두뇌 공개…"시연 5번에 95% 성공"

▲ 올초 CES 콘퍼런스에서의 젠슨 황

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▲ 그루트2 적용된 로봇 작업

엔비디아가 로봇이 기어 맞추기나 케이블 연결 같은 정밀 손작업을 익히도록 돕는 2세대 로봇 인공지능(AI) 모델 '그루트(GR00T) 2'를 공개했습니다.엔비디아는 9일(현지시간) 미국 텍사스주 오스틴에서 열리는 로봇학습학회(CoRL)에서 그루트 2와 로봇 학습 프레임워크 '아이작 랩 3.0' 등을 선보인다고 공식 블로그를 통해 밝혔습니다.지난해 3월 공개된 '그루트 N1'의 후속인 그루트 2는 로봇이 주변을 인지하고 자신의 행동이 환경을 어떻게 바꿀지 예측해 작업을 수행하는 '월드 액션 모델'입니다.엔비디아에 따르면 이 모델은 작업당 시연 1회만으로 50개 작업에서 평균 71%의 성공률을 냈고, 시연을 5회로 늘리자 성공률이 95%까지 올라갔습니다.엔비디아는 "휴머노이드 로봇이 걷고 구르는 법을 배우는 시험장이던 시뮬레이션이 이제 더 섬세한 손길이 필요한 작업을 가르치는 데 쓰이고 있다"고 설명했습니다.폭스콘은 서버 제조 공장 자동화에, 지멘스는 여러 산업 분야에 그루트 2를 적용·평가하고 있습니다.아이작 랩 3.0은 케이블이나 천처럼 형태가 바뀌는 물체와 관절이 많은 로봇 손까지 가상공간에서 구현해 수천 대의 로봇을 동시에 훈련할 수 있게 했습니다.엔비디아는 이 과정에서 한국 피지컬 AI 스타트업 리얼월드(RLWRLD)와 함께 로봇이 얼마나 정교하고 민첩하게 작업하는지를 평가하는 새로운 성능비교 도구 '덱스벤치(DexBench)'도 내놨습니다.덱스벤치는 소매·물류·제조·접객 분야 4개 장면, 15개 작업으로 구성돼 로봇이 실제 업무 환경에서 물체와 공간, 물리 조건의 변화에 얼마나 잘 대응하는지 시험합니다.(사진=AP, 엔비디아 블로그 캡처, 연합뉴스)