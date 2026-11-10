인천바이오과학기술원 설립 준비위 발족…특별법 제정 추진

▲ 올해 4월 국회에서 '인천바이오과학기술원법' 대표 발의 기자회견하는 박찬대 인천시장

바이오 특화 대학원 중심 연구기관인 인천바이오과학기술원(IBIST) 설립 준비가 첫발을 뗐습니다.인천시는 오늘(10일) 서울 여의도 국회의원회관에서 더불어민주당 이훈기 의원(인천 남동을)과 공동으로 '인천바이오과학기술원 설립 추진준비위원회 발족식 및 국회 정책토론회'를 열었습니다.준비위는 박찬대 인천시장, 최기영 인하대 총장, 이길여 가천대 총장, 서진석 셀트리온 대표이사가 공동준비위원장을 맡았고, 기업·대학·병원·연구기관 대표 등 24명으로 꾸려졌습니다.참석자들은 인천 송도국제도시가 세계 최대 수준인 116만 L의 바이오의약품 생산능력을 갖췄지만, 연구·인재양성 인프라가 부족해 전문기관 설치가 시급하다는 데 뜻을 모았습니다.또 수도권 규제로 송도에 대학 신설이 엄격히 제한된 점을 고려해 한국과학기술원(KAIST)·울산과학기술원(UNIST)처럼 개별 특별법을 제정해 과학기술원을 세우는 게 유일한 해법이라고 강조했습니다.인천바이오과학기술원은 기존 대학들과 경쟁하는 기관이 아니라, 공동학위·공동연구로 함께 성장하는 대학원 중심 연구기관이 돼야 한다는 데 공감대가 형성됐습니다.박 시장은 국회의원 시절인 올해 4월 인천바이오과학기술원법 제정안을 대표 발의했습니다.그는 "세계 최대 바이오의약품 생산 기반을 갖춘 인천에 원천기술과 인재를 키워낼 인천바이오과학기술원이 더해지면 대한민국 바이오산업의 새로운 도약을 이끌 수 있다"고 밝혔습니다.박 시장은 인천시가 마련한 인천바이오과학기술원법 수정안을 민주당 지도부에 전달하고, 당 차원의 입법 지원을 요청했습니다.인천시는 국회·관계부처와 협력해 특별법 제정, 국비 확보 등 후속 절차에 주력하고 내년 1월 범시민추진위원회를 구성할 계획입니다.(사진=연합뉴스)