인천바이오과학기술원 설립 준비위 발족…특별법 제정 추진

▲ 올해 4월 국회에서 '인천바이오과학기술원법' 대표 발의 기자회견하는 박찬대 인천시장
바이오 특화 대학원 중심 연구기관인 인천바이오과학기술원(IBIST) 설립 준비가 첫발을 뗐습니다.
인천시는 오늘(10일) 서울 여의도 국회의원회관에서 더불어민주당 이훈기 의원(인천 남동을)과 공동으로 '인천바이오과학기술원 설립 추진준비위원회 발족식 및 국회 정책토론회'를 열었습니다.
준비위는 박찬대 인천시장, 최기영 인하대 총장, 이길여 가천대 총장, 서진석 셀트리온 대표이사가 공동준비위원장을 맡았고, 기업·대학·병원·연구기관 대표 등 24명으로 꾸려졌습니다.
참석자들은 인천 송도국제도시가 세계 최대 수준인 116만 L의 바이오의약품 생산능력을 갖췄지만, 연구·인재양성 인프라가 부족해 전문기관 설치가 시급하다는 데 뜻을 모았습니다.
또 수도권 규제로 송도에 대학 신설이 엄격히 제한된 점을 고려해 한국과학기술원(KAIST)·울산과학기술원(UNIST)처럼 개별 특별법을 제정해 과학기술원을 세우는 게 유일한 해법이라고 강조했습니다.
인천바이오과학기술원은 기존 대학들과 경쟁하는 기관이 아니라, 공동학위·공동연구로 함께 성장하는 대학원 중심 연구기관이 돼야 한다는 데 공감대가 형성됐습니다.
박 시장은 국회의원 시절인 올해 4월 인천바이오과학기술원법 제정안을 대표 발의했습니다.
그는 "세계 최대 바이오의약품 생산 기반을 갖춘 인천에 원천기술과 인재를 키워낼 인천바이오과학기술원이 더해지면 대한민국 바이오산업의 새로운 도약을 이끌 수 있다"고 밝혔습니다.
박 시장은 인천시가 마련한 인천바이오과학기술원법 수정안을 민주당 지도부에 전달하고, 당 차원의 입법 지원을 요청했습니다.
인천시는 국회·관계부처와 협력해 특별법 제정, 국비 확보 등 후속 절차에 주력하고 내년 1월 범시민추진위원회를 구성할 계획입니다.
(사진=연합뉴스)
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