[D리포트] 캐리어에 담아온 신종 마약 '러쉬'…밀수 한국계 호주인 등 19명 검거

한밤중 차량 속에서 두 남성이 무언가를 주고받습니다.



이들이 주고받는 건 환각 효과를 지녀 1군 임시 마약류로 지정된 신종 마약 '러쉬'입니다.



경기 수원 장안경찰서는 지난 7월부터 3개월 동안 해외에서 마약을 들여온 밀수사범 40대 A 씨와 유통 판매책, 투약자 등 19명을 검거하고 이 중 3명을 구속했다고 밝혔습니다.



경찰은 특정 SNS 그룹에서 마약이 판매되고 있다는 첩보를 입수한 뒤, 매수자로 위장해 지난 7월 중간 유통책을 붙잡았습니다.



이후 지속적으로 모니터링하면서 투약자들과 함께 호주에서 국내로 약물을 들여온 밀수사범까지 찾아냈다고 경찰은 밝혔습니다.



러쉬는 국내에서 유통이 금지돼있지만, 호주에선 이를 손쉽게 구할 수 있는 것으로 알려졌습니다.



한국계 호주인 밀수사범 A 씨는 지난 3년간 호주에서 여행용 캐리어로 러쉬를 직접 들여오거나 국제우편을 보내는 방식으로 국내 유통책에게 넘긴 것으로 조사됐습니다.



A 씨는 경찰 조사에서 "경제적 이익과 함께 지인들과 친목을 다지기 위해서 범행을 저질렀다"고 진술한 걸로 전해졌습니다.



경찰이 압수수색을 통해 확보한 마약만 810ml로, 800명 이상이 투약할 수 있는 분량입니다.



수원 장안경찰서는 "마약범죄는 국가 사회·경제 시스템의 근간을 위협하는 주요 척결 대상"이라며 "관계기관과 유기적으로 협력해 지속적으로 단속해나갈 것"이라고 밝혔습니다.



(취재 : 이세현, 영상편집 : 김윤성, 화면제공 : 수원장안경찰서, 제작 : 디지털뉴스부)