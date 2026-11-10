[머그 인사이트] 대통령 파면에서 구금까지, 파라과이 '우에노 은행' 사태의 끝은?

5일 사임 발표, 6일 파면, 7일 군부대 구금.



사임하겠다던 파라과이 대통령에게 단 이틀 사이 무슨 일이 있었을까요?



사임은 받아들여지지 않았고, 상원은 출석 의원 44명 전원 찬성으로 파면을 결정했습니다.



그 중심에는 성인 인구 60% 정도가 쓰던 디지털 은행 '우에노 은행'이 있었습니다.



이 은행에는 공공기관과 연기금 자금 약 8억 5천만 달러가 맡겨졌습니다.



검찰은 페냐 전 대통령이 자신의 지위를 이용했다고 보고 있습니다.



공공기관과 국영기업이 이 은행에 자금을 맡기도록 영향력을 행사했다는 겁니다.



하지만 페냐 전 대통령은 혐의를 부인하고 있습니다.



파라과이 국민 약 300만 명이 맡겨 둔 돈은 얼마나 돌아올 수 있을까요? 사태의 전말을 짚어봤습니다.



(구성 : 김채현, 편집 : 박서연, 디자인 : 조은솔, 내레이션 : 장훈경, 제작 : 지식콘텐츠IP부)