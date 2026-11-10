"앤트로픽 19일 또는 20일 상장"…기업 가치는?

▲ 앤트로픽

앤트로픽이 최근 인공지능(AI) 관련주 매도세와 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 불륜 스캔들 등 여러 시장 악재에도 불구하고 미국 추수감사절(11월 26일) 연휴 이전에 기업공개(IPO)를 완료한다는 방침이라고 월스트리트저널(WSJ) 등이 소식통들을 인용해 9일(이하 현지시간) 보도했습니다.앤트로픽은 이날 상장 준비과정에서 약 700억 달러 규모의 IPO 자금 조달 계획안을 기관투자자들에게 이메일로 보냈다가 급히 철회하는 일도 벌어졌습니다.로이터 통신에 따르면 앤트로픽은 9일 저녁 약 8억 6천700만 주를 주당 70~80달러에 매각하겠다는 내용이 담긴 증권신고서 사본을 은행들에 보냈다가 다시 이메일을 보내 가격 관련 세부 정보가 부정확하다며 앞선 이메일을 철회했습니다.추후 신고서 내용을 수정하겠다고도 밝혔습니다.앞선 이메일에는 앤트로픽이 IPO로 607억∼693억 달러를 조달하고, 이와 별개로 IPO 직후 마감되는 사모를 통해 빅테크 기업들로부터 260억 달러를 추가 조달한다는 내용이 포함돼 있습니다.즉, 공모 시장에만 의존하지 않고 전략적 투자자 자금을 받아 총 867억∼953억 달러를 확보하려 한 것입니다.앤트로픽은 구체적으로 어떤 정보가 부정확한지는 밝히지 않았습니다.앤트로픽은 미 증권거래위원회(SEC)에 IPO 증권신고서(S-1)를 제출한 뒤 최소 15일의 의무 대기 기간이 10일로 끝나기 때문에 이날부터 투자자 대상 설명회(로드쇼)도 시작할 수 있습니다.소식통들은 앤트로픽이 이번 주 주요 투자자들과 회의를 가질 예정이며, 오는 19일 또는 20일 나스닥 시장에서 종목 코드(티커) 'ANT'로 거래를 시작하는 것을 목표로 하고 있다고 말했다고 WSJ은 전했습니다.앤트로픽이 이번 주초 공시를 통해 공개할 것으로 예상되는 목표 기업가치에 관심이 집중되고 있습니다.앤트로픽은 1조 2천500억∼1조 7천500억 달러(약 1천700조~2천380조 원)의 기업가치로 800억~1천억 달러를 조달할 것으로 소식통들은 예상합니다.다만 최근 업계 전반에 영향을 줄 만한 악재가 터지면서 일부 투자자들은 기업가치가 1조 1천억∼1조 3천억 달러(약 1천470조∼1천740조 원)로 낮아진 것으로 본다는 전망도 나왔습니다.애초 거론됐던 기업가치 '2조 달러 육박'에는 크게 못 미칩니다.IPO 조사 기관 르네상스 캐피털의 맷 케네디 수석 전략가는 지난주 시장 '공포 지수'(VIX)가 일시적으로 25를 넘어선 것과 관련해 이 정도면 기업들이 IPO를 연기하는 경우가 많다면서도 앤트로픽의 IPO 규모와 투자 가치를 고려하면 일반적인 상장 사례와는 다른 범주로 볼 수 있다고 말했습니다.그는 "워낙 규모가 크고 독보적인 자산 가치를 지닌 기업인 까닭에 상장을 강행하고자 한다면 충분히 추진할 수 있을 것"이라며 "결국 관건은 최종 공모가가 얼마로 책정되느냐 하는 점"이라고 말했습니다.앤트로픽이 상장을 연기하고 더 유리한 시장 환경을 기다릴 수 있겠지만 그렇게 할 경우 시장에 공포감을 조성할 위험이 있다고 WSJ은 평가했습니다.앤트로픽이 IPO 흥행을 위해 다리오 아모데이 최고경영자(CEO)와 제이미 다이먼 JP모건 체이스 CEO의 대담 생중계 행사도 추진하고 있다고 블룸버그가 보도했습니다.13일 정오 무렵 뉴욕에서 두 사람이 앤트로픽 상장과 관련해 대담을 나누고 이를 생중계하는 방식입니다.최근 앤트로픽 경영진은 골드만삭스, 모건스탠리의 관계자들과 만나 기업가치 범위를 어떻게 설정할지 논의해 왔습니다.목표치를 너무 높게 잡으면 투자자 수요가 저조해 주가가 하락할 수 있고, 너무 낮게 잡으면 회사와 주관사들이 '제대로 된 가치를 받지 못했다'는 비판을 받을 수 있습니다.AI 칩과 데이터센터에 투자되는 막대한 투자를 정당화할 만큼 충분한 수익을 창출하는지를 판가름할 수 있는 최전선에 있는 소수 기업 중 하나가 앤트로픽입니다.이번 앤트로픽의 기업가치는 투자자들에게 앤트로픽이 수익을 낼 수 있다는 확신을 얼마나 줄 수 있을지에 달렸습니다.이는 앤트로픽뿐 아니라 관련 업계가 AI 인프라 구축을 위해 막대한 투자지출을 쏟아부어 왔다는 대목에서 AI 관련 업계 전반에 영향을 미칩니다.시장조사업체 바이탈 널리지는 "AI 관련 주식 매도세가 이어지면서 앤트로픽의 IPO는 더욱 어려워지고 있다. 이는 곧 설비투자를 위한 자금 확보가 어려워짐을 뜻하며, 결과적으로 추가 매도를 유발하는 악순환으로 이어질 수 있다"고 지적했습니다.