코스피·코스닥 4% 급등…매수 사이드카 발동

<앵커>



미국 중간선거에서 야당인 민주당이 압승한 여파로 국내 증시 최근 가파른 내림세를 보였었는데, 오늘(10일)은 강하게 반등했습니다. 대형주 중심 매수세에 오전 한때 코스피와 코스닥 모두 매수 사이드카가 발동되기도 했습니다.



첫 소식, 정윤식 기자가 전해드립니다.



<기자>



오늘 5천239.13으로 장을 마친 코스피는 미국 중간선거 상하원 모두 민주당이 압승한 이른바 '블루 쓰나미' 여파로 최근 3거래일 하락한 뒤 급반등했습니다.



코스피는 전장 대비 4.55% 오른 5천247.22로 출발해, 한때 5.62% 오른 5천300.92까지 뛰면서 5천300선을 회복하기도 했습니다.



이런 급등세 속에 개장 6분 만에, 코스피와 코스닥 시장 모두 프로그램 매수 호가가 일시효력정지되는 매수 사이드카가 잇달아 발동됐습니다.



전날까지 7거래일 연속 매도 우위를 보이던 외국인 투자자는 오후 1시 30분 기준 1천265억 원 순매수를 기록했습니다.



기관도 같은 시각 3천778억 원 매수 우위로 지수에 상승 탄력을 더했습니다.



반면 개인은 같은 시각 8천805억 원 매도 우위로 전날에 이어 이틀째 팔자 흐름을 보였습니다.



간밤 뉴욕증시에서는 기술주 중심으로 저가 매수세가 유입되면서 3대 주가지수가 나란히 상승했습니다.



특히 반도체 및 AI 대형주가 강세를 보이면서, 지난 5일 하루에만 12% 넘게 폭락했던 필라델피아 반도체 지수가 6.86% 급등했습니다.



국내 증시도 삼성전자와 SK하이닉스 반도체 '투톱'을 중심으로 개장부터 4% 넘는 상승세를 보였습니다.



정규장 종가 기준으로 삼성전자는 19만 8천900원, SK하이닉스는 121만 2천 원에 거래를 마쳤습니다.



코스닥 지수는 667.61로 마감했습니다.



(영상편집 : 박지인)