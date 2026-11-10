하수·폐수에서 에너지 뽑아쓴다…'재생에너지원' 포함

▲ 제주 서부하수처리장

앞으로 하수와 폐수도 등 버려지는 물의 열도 재생에너지로 인정돼 냉난방에 활용할 수 있게 됩니다.기후에너지환경부는 오늘(10일) 열린 국무회의에서 수열에너지원 종류를 확대한 재생에너지법 시행령 개정안이 의결돼 17일 시행된다고 밝혔습니다.재생에너지원 중 수열에너지로 '해수(海水)의 표층'과 하천수만 규정돼 있었는데 이번에 '수온의 적정성과 수량의 안정성 등을 고려해 기후부 장관이 정해 고시하는 물의 열을 변환시켜 얻어지는 에너지'가 추가됐습니다.기후부는 이에 맞춰 유출지하수, 하수, 하수처리수, 폐수, 폐수처리수, 하·폐수처리수 재처리수, 공업용수를 수열에너지로 추가하는 고시를 제정할 예정입니다.수열에너지는 물과 공기의 온도 차에서 발생합니다.물은 비열이 공기의 4배로, 온도가 상대적으로 천천히 변해 여름엔 공기보다 차고 겨울엔 따뜻합니다.이 점 때문에 수열에너지로 여름엔 냉방, 겨울엔 난방이 가능합니다.기후부는 '버려지던 물'에서 막대한 에너지를 얻을 수 있게 됐다고 설명했습니다.예컨대 일 처리량 500t 이상 하수처리장들에서 매일 나오는 2천9만 t의 방류수를 활용하면 매달 300만 가구가 난방할 수준의 300만 Gcal(기가칼로리) 에너지를 얻을 수 있습니다.기후부는 수열에너지를 추가로 발굴해 지정·관리할 방침입니다.(사진=제주도 제공, 연합뉴스)