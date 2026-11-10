김여정 "유엔 사무총장, 한국 파렴치한 입장 대변…유감"

▲ 김여정

김여정 북한 노동당 총무부장은 최근 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장이 비무장 지대 지뢰 폭발 사건과 관련해 남북 간 대화 재개를 촉구하자, 이에 반발하고 나섰습니다.김 부장은 오늘(10일) 담화를 내고 지뢰 폭발 사건 이후 자신들이 유엔 안전보장이사회 의장에게 서한을 보낸 사실을 짚으며 "유엔 사무총장의 '우려'와 '대화 재개' 발언은 분쟁 중재를 주요 임무로 하는 그의 직능 수행에 따른 것처럼 보이지만 실지에 있어서는 사건의 책임을 우리에게 전가하려는 한국의 파렴치한 입장을 대변한 데 불과하다"고 주장했습니다.그러면서 "공정성과 객관성을 생명으로 하는 유엔의 최고위 공직자가 유엔헌장에 규제된 엄정중립의 원칙에 위배되게 한국의 일방적이고 도발적인 궤변을 되받아넘기는 편견적이며 무책임한 태도를 취한 데 대해 유감을 표시"한다고 밝혔습니다.그는 이른바 남부국경요새화 작업은 정상적 자위권 행사라고 강조하면서, 유엔 헌장과 국제법에 위배될 어떤 근거도 없다고 주장했습니다.그러면서 오히려 한국이 이를 간섭하고 방해하는 '상습적 도발행위'를 지속하고 있다고 덧붙였습니다.김 부장은 "유엔 사무총장이 진심으로 조선반도정세완화에 관심이 있다면 사건의 전말을 똑바로 알고" 자신들의 "영토 주권을 엄중히 위협하는 한국의 군사적 도발행위를 문책해야 할 것"이라고 요구했습니다.나아가 "불미스러운 사태가 발발할 경우 결코 그 책임에서 자유로울 수 없다는 것을 이번 기회에 명백히 해 둔다"고 말했습니다.스테판 두자릭 유엔 사무총장 대변인은 현지시간 지난 5일 뉴욕 유엔본부에서 열린 정례 브리핑에서 안토니우 구테흐스 사무총장이 한반도 상황을 계속 우려하고 있다고 밝혔습니다.그는 특히 비무장지대에서 긴장이 고조될 가능성을 언급하며, 관련 당사국들이 소통 채널을 재개할 것을 촉구했다고 대변인은 설명했습니다.