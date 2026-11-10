"현직 시절 때 애착"…문 전 대통령, 전 참모진과 찾은 곳

▲ 문재인 전 대통령과 김정숙 여사

문재인 전 대통령이 김정숙 여사와 함께 1박 2일 일정으로 전북 군산을 방문했습니다.문 전 대통령 내외는 오늘(10일) 오전 군산을 찾아 과거 청와대 참모진이었던 이원택 전북특별자치도지사, 김의겸 더불어민주당 의원, 김재준 군산시장 등과 오찬을 함께했습니다.이후 제이오션중공업이 HD현대중공업으로부터 인수 절차를 밟고 있는 군산조선소를 방문해 현황을 청취했습니다.이어 이번 달 개통한 고군산섬잇길을 찾아 명도∼광대도∼방축도 구간을 걸으며 트레킹 코스를 둘러봤습니다.문 전 대통령은 고군산섬잇길 투어를 마친 뒤 새만금33센터를 방문해 개통을 앞둔 새만금 신항의 건설 상황을 살펴볼 예정입니다.또, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 시기 의료용 주사기 부족 사태를 극복하는 데 힘을 보탠 의료기 제조기업 풍림파마텍도 방문한 뒤 배석자들과 함께 만찬을 할 계획입니다.군산시 관계자는 "문 전 대통령 내외의 이번 방문은 현직 시절 애착을 가졌던 새만금 지역에 대한 관심 때문인 것으로 안다"며 "비공식 일정이라 현장 상황 등은 공개하지 않았다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)