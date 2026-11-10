"현직 시절 때 애착"…문 전 대통령, 전 참모진과 찾은 곳

▲ 문재인 전 대통령과 김정숙 여사
문재인 전 대통령이 김정숙 여사와 함께 1박 2일 일정으로 전북 군산을 방문했습니다.
문 전 대통령 내외는 오늘(10일) 오전 군산을 찾아 과거 청와대 참모진이었던 이원택 전북특별자치도지사, 김의겸 더불어민주당 의원, 김재준 군산시장 등과 오찬을 함께했습니다.
이후 제이오션중공업이 HD현대중공업으로부터 인수 절차를 밟고 있는 군산조선소를 방문해 현황을 청취했습니다.
이어 이번 달 개통한 고군산섬잇길을 찾아 명도∼광대도∼방축도 구간을 걸으며 트레킹 코스를 둘러봤습니다.
문 전 대통령은 고군산섬잇길 투어를 마친 뒤 새만금33센터를 방문해 개통을 앞둔 새만금 신항의 건설 상황을 살펴볼 예정입니다.
또, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 시기 의료용 주사기 부족 사태를 극복하는 데 힘을 보탠 의료기 제조기업 풍림파마텍도 방문한 뒤 배석자들과 함께 만찬을 할 계획입니다.
군산시 관계자는 "문 전 대통령 내외의 이번 방문은 현직 시절 애착을 가졌던 새만금 지역에 대한 관심 때문인 것으로 안다"며 "비공식 일정이라 현장 상황 등은 공개하지 않았다"고 설명했습니다.
(사진=연합뉴스)
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