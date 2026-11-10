[자막뉴스] "작정하고 침투하면 알고도 당한다?" 중국 '미인계' 우리는 무풍지대 맞나?

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 중국 정보기관 첩자로 의심되는 여성과 불륜 관계였다고 시인하면서 과거 발생했던 중국계 여성 스파이 사건이 재조명되고 있습니다.



외신들에 따르면 1980년대 미국에서 발생한 대표적인 사례는 중국계 미국인 사업가 카트리나 렁의 '이중 스파이' 사건입니다.



미 연방수사국(FBI)은 1982년 중국 고위 인사들과 잘 알고 지내던 렁을 정보원으로 포섭해 18년에 걸쳐 공작금 170만 달러를 건넸습니다.



하지만 렁은 FBI 요원 2명과 내연 관계를 맺으며 기밀을 빼냈고 중국 측에 전달한 정황이 확인됐습니다.



하지만 렁과 내연 관계였던 담당 요원이 관련 경고를 묵살했고 결국 렁은 2003년이 돼서야 체포됐습니다.



2010년대에는 중국 국적 여성 크리스틴 팡 관련 사건이 터졌습니다.



팡은 미국 대학교 정치자금 모금 행사를 통해 신예 정치인을 타깃으로 삼았습니다.



팡은 민주당 소속 에릭 스월웰 전 연방 하원의원이 시의원이었던 시절부터 접근해 부적절한 관계를 맺었고 2015년 FBI 수사가 시작되자 중국으로 도주했습니다.



지난 2024년에는 뉴욕주 주지사의 전 비서실 차장인 린다 쑨이 타이완 정부 대표의 미국 공무원 면담 시도를 방해하거나 뉴욕주 고위 관리의 방중을 주선하려 했다는 혐의로 체포됐습니다.



쑨은 혐의를 부인하고 있으며 재판은 내년에 다시 열립니다.



반도체 등 글로벌 첨단 기술 경쟁의 최전선에 서 있는 우리나라 역시 이 같은 신분 위장형 스파이 공작의 안전지대가 아니라는 우려도 나옵니다.



실제 국내 주요 기업들의 핵심 기술 정보 유출 사건이 이어지고 있는 데다 학술 교류나 정·재계 네트워크를 빙자한 접근 가능성도 배제할 수 없기 때문입니다.



우리 산업계 역시 보안 시스템 재정비와 철저한 대비책 마련이 시급하다는 지적이 나옵니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)