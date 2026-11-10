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"퇴근길 태워줄게" 인천→속초 질주한 경찰관…스토킹 입건

작성 2026.11.10 15:17 조회수
"퇴근길 태워줄게" 인천→속초 질주한 경찰관…스토킹 입건
▲ 인천 남동경찰서

정식 임용을 앞둔 여성 시보 경찰관을 차량에 태우고 인천에서 강원도까지 이동한 경찰관이 형사 입건됐습니다.

오늘(10일) 경찰에 따르면 인천 남동경찰서는 감금과 스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 30대 A 경장을 불구속 입건했습니다.

A 경장은 지난 9월 말 같은 지구대 소속인 B 순경을 자신의 차 안에 감금한 채 강원도 속초까지 이동한 혐의를 받고 있습니다.

그는 당시 야간 근무를 마친 뒤 퇴근길에 B 순경과 다른 경찰관 C 씨를 자신의 차량에 태웠으며, C 씨를 내려준 뒤 인천을 벗어난 것으로 파악됐습니다.

B 순경은 "제가 잠든 사이 A 경장이 경기 가평휴게소로 향했다"고 말했습니다.

이어 "이후 집으로 돌아가겠다는 의사를 밝혔는데도 강원도 속초로 이동했고 식당에서 술까지 주문하려 했다"는 취지로 주장했습니다.

B 순경은 최근 경찰 조사에서 A 경장의 처벌을 원한다는 의사를 표현했으며, A 경장은 혐의를 부인하는 취지로 주장한 것으로 알려졌습니다.

이번 사건은 A 경장과 B 순경이 소속돼 있던 삼산서가 기초 조사를 진행한 뒤 수사 공정성을 위해 남동서로 이송됐습니다.

남동서 관계자는 "사건이 이제 막 이송돼 관련 기록을 검토하고 있으며 피의자 조사 계획은 아직 확정되지 않았다"고 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
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