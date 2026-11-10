"이번엔 과학 영재다"…'영재발굴단 더 사이언티스트', 장윤정·미미·미미미누 MC 확정

이미지 확대하기

SBS 대표 영재 프로그램 '영재발굴단'이 과학 영재들의 특별한 이야기로 안방극장에 돌아온다.지난 2019년 종영한 '영재발굴단'은 올해 4월 '영재발굴단 인피니티'를 통해 약 7년 만에 시청자들과 다시 만났다. 수학, 음악, 예술 등 다양한 분야에서 남다른 재능을 가진 아이들의 성장기를 조명하며 반가운 귀환을 알린 데 이어, 이번에는 과학이라는 하나의 주제에 집중한 새로운 시즌 '영재발굴단 더 사이언티스트'를 선보인다.이번 시즌에는 천문학, 물리학, 기계공학, 화학, 역학, 생물학 등 다양한 과학 분야에서 두각을 나타내는 7명의 영재가 출연한다. 각기 다른 분야의 영재 7인이 한자리에 모여 지식과 생각을 공유하며 만드는 시너지가 핵심 관전 포인트가 될 전망이다.프로그램을 이끌 MC로는 가수 장윤정, 오마이걸 미미, 교육 크리에이터 미미미누가 확정됐다. 장윤정 특유의 안정적이고 따뜻한 공감 능력에 미미의 유쾌한 에너지, 미미미누의 날카로운 교육적 시선이 더해져 기대를 모은다. 여기에 과학자와 과학 커뮤니케이터들이 게스트로 합류해 풍성함을 더한다.최근 진행된 첫 스튜디오 녹화에서 영재들은 기존 틀을 깨는 기발한 발상과 질의응답으로 MC와 제작진을 연속 탄성 지르게 했다는 후문이다. 제작진은 "하나의 질문에서 출발해 답을 찾아가는 과정, 끊임없는 시행착오 속에서도 탐구를 멈추지 않는 아이들의 모습을 통해 과학 영재의 진정한 의미를 되짚어볼 예정"이라고 덧붙였다.한국과학창의재단과의 협력으로 제작되는 이번 방송은 아이들의 탐구 과정을 통해 미래 과학 인재 육성의 의미를 짚어볼 예정이다.'영재발굴단 더 사이언티스트'는 오는 12월 초 첫 방송된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)