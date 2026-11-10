[자막뉴스] "나도 피해자, 허위 신고 아냐"…나나 역고소한 강도 '무고' 끝내 부인

배우 나나의 집에 침입해 흉기로 위협한 혐의로 2심에서 실형을 선고받은 30대 남성 김 모 씨가 추가 기소된 무고 혐의도 부인했습니다.



김 씨 측은 서울중앙지법 형사2단독 조영민 판사 심리로 열린 무고, 절도 혐의 사건 첫 공판에서 "허위사실을 신고한 게 아니라서 무고가 아니다"라는 입장을 밝혔습니다.



자신이 작년 12월 나나를 특수상해 등 혐의로 고소한 게 허위 신고가 아니라는 취집니다.



다만 작년 11월 와인 매장에서 2천여만 원 상당의 물품을 훔친 혐의는 대부분 인정했습니다.



재판부는 절도 범행과 관련한 증인 신문을 위해 내년 3월 16일 공판을 한 차례 더 열기로 했습니다.



김 씨는 지난해 11월 나나 모녀를 상대로 강도상해 범행을 해 수사와 재판을 받던 중 자신도 피해를 봤다며 나나를 살인미수와 특수상해 혐의로 고소했습니다.



경찰은 나나의 행위가 정당방위였다고 불송치 결정했고, 나나는 김 씨를 무고죄로 맞고소했습니다.



당시 검찰은 김 씨가 나나를 형사 처벌받게 하려고 허위 고소했다고 판단해 무고 혐의로 재판에 넘겼습니다.



김 씨는 이와 별개인 절도 혐의로도 기소돼 무고 사건과 병합됐습니다.



김 씨는 지난해 11월 15일 새벽 경기 구리시 아천동 나나 자택에 흉기를 들고 침입해 나나 모녀 목을 조르는 등 위협하고 돈을 요구하다 미수에 그친 혐의로 기소돼 1심에 이어 지난달 22일 2심에서도 징역 7년을 선고받았습니다.



그는 범행 당시 흉기를 소지하지 않았고 강도 고의가 없었다고 주장했으나 받아들여지지 않았습니다.



이 사건은 김 씨의 상고로 현재 대법원 판단을 기다리고 있습니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 이유진, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)