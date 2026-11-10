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[성민종합정치] '신천지' 두고 갈라지는 민주…'내홍' 어떻게?

유성재 기자
작성 2026.11.10 16:06 조회수
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[SBS 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● 공소취소' 입장 주목 ~ ● '신천지 명부' 해석 충돌

성한용 / 한겨레 선임기자
"이용철 말이 맞는 듯…지나친 유추 해석"
"조작기소 특검법 위헌 여부 헌재에서 가려질 것"
"이용철, 현실적으로 공소취소 안 할 것"
"김민석, 정청래에게 사과해야"

허민 / 문화일보 전임기자
"이용철, 공소취소 가능성 열어뒀다고 생각"
"이용철, 초심으로 돌아가 상황 냉정히 봐야"
"민주당 사과로 끝날 문제 아냐…문제점 확실히 밝혀야"
"노무현 전 대통령, 자기 땅에서 정치적 유배"


※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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