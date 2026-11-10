[SBS 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● '특검법' 쟁점·전망
성한용 / 한겨레 선임기자
"조작기소 특검 꼬인 건 공소취소 집착 탓"
"특검의 정당성과 현실성은 다른 차원"
"DJ, 퇴임 뒤 재심 신청해 무죄 판결"
허민 / 문화일보 전임기자
"정권 바뀌면 무리한 수사 위한 재수사 특검 추진될 것"
"李 대통령, 권력 '자기 절제' 전혀 없어"
"전·현직 대통령 위한 특검법 만드는지 의문"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[성민종합정치] '주체·대상' 쟁점 줄줄이…검사들 "피하고 싶다"
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