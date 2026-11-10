[SBS 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● 상정 1주일 유예…공세 강화
성한용 / 한겨레 선임기자
"중수청장 국무회의 참석 논란 계속될 것"
"야당 장외투쟁, 대통령에게 부담될 수도"
"장외투쟁 할 수 있지만 중도 확장해야"
"대통령 '탄핵 소추' 현실성 없어…정치 구호에 불과"
허민 / 문화일보 전임기자
"대통령, 민감한 현안 거리 두는 것 같아"
"민주, 한 치 오차 없이 추진하려는 건 공소취소일 것"
"국힘 첫 장외투쟁 때 친한계 의원도 참석"
"'장외투쟁' 장동혁 아이디어 아냐…정점식 건의"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[성민종합정치] 이번 주는 건너뛴 '특검법' 의결…공방도 연장?
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