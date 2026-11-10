히잡 쓰고 탕 안에서 '찰칵찰칵'…경찰 출동까지

히잡을 쓴 여성들이 큰 소파에 앉아 있고, 출동 경찰이 이들을 상대로 뭔가를 묻고 있습니다.



부산 해운대에 있는 한 유명 찜질방에서 히잡을 쓴 외국인들이 탕 내부를 촬영해 경찰이 출동한 모습이라며 오늘(10일) SNS에 게재된 사진입니다.



글쓴이는 "찜질스파에 갔다가 경찰을 불렀다"며 "히잡 차림에다 선글라스를 쓴 외국인들이 탕 안에 들어오더니 사진을 찍기 시작했다"고 증언했습니다.



너무 놀란 나머지 급히 카운터로 뛰어갔다던 글쓴이는 직후 경찰을 불렀다고 전했습니다.



글쓴이는 찜질방 직원과 함께 외국인 4명을 로비에 앉힌 뒤, 경찰 출동을 기다리며 탕 안에서 찍은 사진을 보여줄 것과 삭제를 요청했는데 이들 가운데 한국말을 조금 할 줄 아는 외국인이 휴대전화를 검사하지 말 것을 요구했다고 언급했습니다.



그러면서 본인들은 사진을 찍지 않았다고 주장했으나, 경찰이 확인해 보니 탕 안 사진이 나왔다고 밝혔습니다.



글쓴이는 "기분이 불쾌하고 공포스러운 마음은 사그라들지 않았다"면서도 경찰이 자상하게 그렇게 하지 말라고 외국인들에게 말하자, 이들이 사건의 심각성을 모르는지 웃었다는 주장도 했습니다.



그러면서, 경찰관에게 상황의 심각성을 모르니, 외국인들에게 강력하게 말해달라고 요구했다고도 덧붙였습니다.



해당 SNS 게시물과 관련 뉴스엔 외국인들의 상식 밖 행동에 대한 비판과 경찰 대응을 두고 갑론을박이 이어지고 있습니다.



(취재: 손형안, 영상편집: 이의선, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)