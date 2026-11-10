서울 지하철, 25일부터 멈추나…노조 요구 어떤지 보니

▲ 10일 서울시의회 별관 앞에서 열린 ‘서울교통공사노동조합 2026 임단투 승리, 현장간부 결의대회'에서 참석자들이 구호를 외치고 있다.

서울교통공사 제1노조인 서울교통공사노조가 인력 충원과 임금 인상 등의 요구가 받아들여지지 않을 경우 오는 25일부터 무기한 총파업에 돌입하겠다고 예고했습니다.서울교통공사는 서울 지하철 1호선부터 8호선까지 전 구간과 9호선 2·3단계 구간을 운영하고 있습니다.노조는 오늘(10일) 오전 서울시의회 별관 앞에서 현장간부 결의대회를 열었습니다.이어 오후에는 서울 종로구 전태일기념관에서 기자간담회를 열고 총파업 계획을 설명했습니다.앞서 노조와 사측은 임금 협상에서 합의점을 찾지 못해 교섭이 결렬됐습니다.노조는 지난달 서울지방노동위원회에 노동쟁의 조정을 신청했지만, 양측이 이견을 좁히지 못하면서 지난 2일 조정 중지 결정이 내려졌습니다.이후 노조원을 대상으로 실시한 쟁의행위 찬반 투표에서는 재적 조합원 9천201명 중 7천782명, 84.6%가 투표에 참여했습니다.이 가운데 6천715명, 86.3%가 쟁의행위에 찬성했습니다.제2노조인 서울교통공사통합노조와 제3노조인 올바른노조도 같은 내용의 투표를 진행했습니다.각각 80.8%와 94.9%의 찬성률을 기록했다고 노조는 전했습니다.노조는 올해 임금 협상에서 총액 5.2%의 임금 인상을 요구했습니다.협상 과정에서는 정부 지침에 따른 3.5% 인상까지 수용할 수 있다는 입장도 밝혔습니다.이와 함께 2천212명 인력 감축 계획 철회와 부족 인원 1천313명의 연내 채용을 요구하고 있습니다.공익서비스 비용에 대한 국비 지원과 현장 2인 1조 근무 의무화 등 제도 개선도 촉구했습니다.노조는 이러한 요구가 받아들여지지 않으면 대학수학능력시험 다음 날인 오는 20일 주간근무자 출근 시점부터 준법투쟁에 돌입할 계획입니다.안전한 승하차를 위해 역사 정차 시간을 넉넉히 확보하거나 규정에 따른 업무가 아닌 작업을 거부하는 방식으로, 평소보다 지하철이 지연 운행됩니다.준법투쟁에는 서울교통공사통합노조와 공항철도·GTX-A 노조도 참여하며, 코레일노조는 오는 23일부터 동참할 예정입니다.다만 제3노조인 올바른노조와는 아직 구체적인 방침을 공유하지 않았다고 노조는 설명했습니다.노조는 사측과 서울시의 전향적인 입장 변화가 없으면 서울교통공사통합노조와 함께 오는 25일부터 무기한 전면 총파업에 돌입하겠다고 강조했습니다.김정섭 노조위원장은 "25일까지 협상이 타결되지 않으면 파업하겠다는 것"이라며 "협상을 내일이라도 재개할 수 있다는 입장으로 공사와 서울시에 대화를 촉구하고 있다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)