맥그리거, UFC 복귀 예고…"마지막 상대는 무조건 홀러웨이"

▲ 지난 7월 홀러웨이전에서 무릎을 다쳤던 맥그리거

무릎 수술을 받고 재활 중인 코너 맥그리거(38·아일랜드)가 종합격투기 UFC 계약의 마지막 경기 상대로 맥스 홀러웨이(미국)를 지목했습니다.로이터 통신은 오늘(10일) "맥그리거가 베어너클 파이팅 챔피언십 글래스고 대회 후 기자회견에서 '상대는 무조건 홀러웨이여야 한다'며 3차전 성사에 대한 강한 의지를 드러냈다"고 보도했습니다.두 선수의 통산 맞대결 전적은 1승 1패입니다.2013년 8월 첫 맞대결에서는 맥그리거가 왼쪽 무릎 십자인대 파열 부상 속에서도 판정승을 거뒀습니다.하지만 올해 7월 UFC 329에서 열린 13년 만의 재대결에서는 맥그리거가 경기 시작 69초 만에 점핑 킥을 시도하다 오른쪽 무릎 전방십자인대와 반월판이 파열되면서 홀러웨이가 1라운드 TKO승을 챙겼습니다.수술 후 3개월째 재활 중인 맥그리거는 내년 여름 복귀를 자신하고 있습니다.그는 "이전에도 같은 부상을 겪었지만 9개월 만에 옥타곤에 돌아왔다. 내년 여름이 오기 전에 다시 복귀할 것"이라고 말했습니다.맥그리거는 홀러웨이와의 3차전이 불발될 경우 세계 챔피언 출신이거나 그에 걸맞은 이력을 갖춘 선수와만 주먹을 맞대겠다고 덧붙였습니다.2021년 7월 더스틴 포이리에전에서 왼쪽 다리가 골절됐던 맥그리거는 지난 7월 홀러웨이전으로 5년 만에 옥타곤에 돌아왔으나 69초 만에 또다시 다리를 크게 다치며 긴 공백기를 보내고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)