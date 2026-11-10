LG, 유원상·최성훈 투수 코치 영입…"보직 추후 결정"

▲ kt wiz 시절 유원상 코치

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▲ 삼성 라이온즈 시절 최성훈 코치

프로야구 LG 트윈스가 유원상·최성훈 투수 코치를 영입했습니다.LG 구단은 오늘(10일) "유원상·최성훈 코치와 계약했다"며 "보직은 추후 결정할 계획"이라고 전했습니다.2025시즌 한국시리즈에서 우승한 LG는 올 시즌 주축 선수들의 줄부상 여파로 정규시즌을 4위로 마쳤고, KIA 타이거즈와 준플레이오프에서 무기력한 모습으로 3연패 하면서 시즌을 마무리했습니다.시즌 종료 후 LG는 코치진에 변화를 줬습니다.특히 투수 부문 지도자들을 크게 물갈이했습니다.김광삼 코치는 한화 이글스로 이적했고, 신재웅·장진용 코치와는 재계약하지 않았습니다.유원상·최성훈 코치는 LG에서 프로야구 지도자로 첫발을 내디딥니다.유 코치는 2006년 한화에 입단한 뒤 LG와 NC 다이노스, kt wiz에서 선수 생활을 했고 2023년 여자 야구대표팀 투수 코치로 활동했습니다.프로팀 코치 활동을 하는 건 이번이 처음입니다.최성훈 코치는 2012년 LG에 입단한 뒤 삼성 라이온즈로 이적해 2025시즌까지 뛰었습니다.두 코치는 10일 퓨처스(2군) 마무리 캠프가 열리는 경남 통영 산양스포츠파크에서 선수단에 합류했습니다.(사진=연합뉴스)