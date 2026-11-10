대한체육회, 장흥 체육 인재개발원 지역 주민에게 개방

▲ 장흥 체육인재개발원 전경

대한체육회가 전남 장흥에 위치한 대한민국체육인재개발원 시설을 주민에게 개방하고 환경 정화에 나서는 등 지역사회와 상생 협력을 실천하고 있습니다.체육회는 지난 6일(금요일) 장흥군 가족센터가 주관한 'K-water와 함께하는 주민 동행·화합 한마당' 행사를 위해 개발원 내 다목적체육관을 개방하고 운영을 지원했다고 밝혔습니다.한국수자원공사(K-water) 전남 서남권 지사와 장흥군, 장흥군 가족센터가 공동 추진한 이 행사는 장흥 댐 건설로 터전을 떠나야 했던 수몰민을 위로하고 주민 화합을 도모하기 위해 마련됐습니다.이날 행사에는 장흥 댐 주변 지역 주민과 수몰민 등 약 300명이 참석해 기념식과 공연 등 다양한 프로그램에 참여했습니다.개발원은 행사 시설과 운영 인력을 지원하며 체육인 교육 시설을 넘어 지역사회와 함께하는 상생 공간으로서 역할을 수행했습니다.아울러 지난달 29일에는 개발원 임직원과 협력업체 직원들이 주변 환경 정화 활동을 벌이며 환경·사회·투명 경영(ESG) 행보를 이어갔습니다.유승민 대한체육회장은 "체육 인재개발원이 체육인 교육을 넘어 지역사회와 소통하고 상생하는 열린 공간이 되길 바란다"며 "앞으로도 공공기관으로서 사회적 책임을 다하겠다"고 말했습니다.(사진=대한체육회 제공, 연합뉴스)