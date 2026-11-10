앤트로픽, IPO 앞두고 최신 AI모델 공개…"성능지표 1위"

▲ 앤트로픽

기업공개(IPO)를 앞둔 앤트로픽이 최상위 인공지능(AI) 모델 '클로드 미토스'·'클로드 페이블'의 성능과 가격 효율성을 대폭 개선한 새 모델을 내놨습니다.상장을 목전에 두고 라이벌 기업과의 기술 경쟁에서 주도권을 강화하기 위한 포석으로 풀이됩니다.앤트로픽은 최상위 AI 모델의 최신판인 '클로드 미토스 5.2'와 '클로드 페이블 5.2'를 9일(현지시간) 공개했습니다.이 모델은 전작인 5.1 대비 출력 생성 속도가 최대 30% 빨라졌고, 동일한 지능 수준을 유지하면서 추론 속도를 최대 2.5배 높인 '빠른 모드'도 도입했습니다.그러면서도 AI 모델 이용료는 100만 토큰당 8∼40달러로 전작보다 20% 낮췄습니다.빠른 모드의 이용료는 100만 토큰당 16∼80달러로 책정됐습니다.코딩 성능과 사이버 보안 능력, 과학 연구 등의 성능지표(벤치마크)에서 대부분 전작은 물론 경쟁작인 오픈AI의 GPT-6 아스트라와 구글의 제미나이 4 카본을 능가한 것으로 나타났습니다.AI 성능 분석업체 아티피셜 어낼리시스도 이 모델의 지능지표(AAII)를 65점으로 책정해 기존에 가장 높은 점수를 받았던 제미나이 4 카본의 60점을 5점 차로 훌쩍 뛰어넘는 압도적 새 1위 모델 자리에 올렸습니다.3위는 앤트로픽의 차상위 모델 '클로드 오퍼스 5.5'(59점)이고, 오픈AI의 최상위 모델 'GPT-6 아스트라'는 57점으로 4위입니다.앤트로픽은 미토스·페이블 5.2가 과학·수학연구 능력도 한층 끌어올려 이론물리학의 미해결 과제 2건을 해결하고 '페르마의 마지막 정리' 증명을 30시간 만에 코드로 형식화했다고 설명했습니다.안전성 측면에서는 사이버·생물학 위험 방어 장치를 견고하게 유지하면서도 불필요한 오탐 차단을 전작보다 55% 줄여 이용자 편의성을 높였습니다.앤트로픽은 AI 관련주 매도세와 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 스캔들 등 악재에도 불구하고 이달 중 IPO를 완료하겠다는 방침으로 알려졌습니다.