"예산 700억 어디에 썼나" 폐막 후에도 '시끌'…감사 받나

'세계 최초의 섬 테마 박람회'를 표방한 2026 여수세계섬박람회가 61일간의 대장정을 마치고 지난 4일 막을 내렸지만, 운영 부실과 예산 낭비 의혹을 두고 논란이 이어지고 있습니다.



도로와 기반시설 확충 등까지 포함하면 사업 규모가 1천800억 원 상당에 달하는 이번 박람회는 개막 초반부터 부실한 전시 콘텐츠와 공연으로 비판을 받았습니다.



1톤 트럭에 천을 씌워 연출한 '거문도 뱃노래' 공연과 행사장 내 1만 5천 원 상당의 '바가지 간장게장'은 소셜미디어에서 빈축을 사기도 했습니다.



특히 '거문도 뱃노래' 행사에 대해 진종오 국민의힘 의원은 지난달 6일 행정안전부에 대한 국정감사에서 "행사 비용이 200만 원, 1인당 8만 원 꼴밖에 안 된다"며 "예산이 모두 어디로 갔는지 모르겠다"고 말했습니다.



기획재정부 승인 당시 248억 원이던 직접 사업비가 700억 원대로 급증한 점을 두고 예산 집행의 적정성 문제도 도마에 올랐습니다.



이를 놓고 국민의힘 주진우 의원은 6천7백여 명의 시민 서명을 받아 섬박람회 운영 전반에 대한 감사원 국민감사를 청구했습니다.



그러면서 "특혜와 이해충돌 의혹부터 예산 뻥튀기와 입찰 비리 여부까지 성역 없는 조사를 거쳐 위법하게 쓰인 세금을 환수하겠다"는 입장을 밝혔습니다.



섬박람회 조직위원회 측은 안전사고 없이 누적 관람객 254만 명을 기록했고 공연 보강과 무료입장 확대 등을 통해 후반부 들어선 행사가 안정을 찾았다는 점을 성과로 꼽았습니다.



하지만 목표 관람객 300만 명 달성에는 실패한 데다, 숱한 부실 운영 논란을 남긴 만큼 철저한 사후 평가와 예산 감사가 필요하단 목소리가 나오고 있습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)