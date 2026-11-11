"야심작 내놨는데 '28대' 충격"…한국차 무너지는 사이 '중국차의 반전' [스프]

⚡ 스프 핵심요약



중국 시장의 참패와 아이오닉V의 부진: 현대차가 중국 맞춤형 파격가(2,000만 원대)로 야심 차게 선보인 전기차 '아이오닉V'가 출시 첫 달 이틀간 28대 판매에 그치는 등 한때 10%에 달했던 점유율이 0.6%로 무너졌습니다.



한국 안방 공습에 나선 중국산 전기차: 반면 한국 승용차 시장에서는 BYD와 중국산 테슬라(모델Y)를 필두로 중국산 자동차 점유율이 급증해 9월 누적 2만 대를 돌파했으며, 국산 전기차 비중이 최초로 50% 밑(48.7%)으로 떨어졌습니다.



서비스·보조금 한계 및 구조적 대응 논란: 인프라와 중고차 가치 문제, 아파트 주차 거부 등 실사용 차주의 불만과 보조금 제도의 사각지대가 공존하는 가운데, 소비자가 아닌 국내 생산 기업을 지원하는 '생산세액공제' 등 대응책 마련이 시급해졌습니다.

01. '28대'의 충격

02. 179만 대에서 0.6%로

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이재일 | 유진투자증권 자동차애널리스트 (10월 20일 SBS 뉴스헌터스)

중국이 거의 반 덤핑 수준으로 지금 차량들을 수출해 나가고 있기 때문에 이게 지금 어떻게 보면 단순히 이제 국내뿐만 아니라 전 세계적인 문제가 되고 있다고 봐야 될 것 같고.

03. 한국 시장도 '우려'

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권순우 | 삼프로TV 본부장 (10월 20일 SBS 뉴스헌터스)

테슬라 모델Y가 전체 판매량 1등을 했다라는 것은 우리나라에서 참 받아들이기 어려운 숫자예요. 외제차가 우리나라 국산 차보다 더 많이 팔렸다는 얘기인데, 요새 가성비 제일 좋은 차가 뭐냐라고 그러면 모델Y라고 얘기를 해요. 그러니까 예전에 우리가 뭐 제일 가성비 좋은 차는 뭐예요? 그러면 쏘나타, 싼타페, 아반떼 이런 차잖아요.

04. 타본 사람들의 '별점'

BYD 돌핀 차주

아주 대만족이에요. 차가 되게 부드럽더라고요. 여자에게는 딱 맞는 게 시작할 때 막 부릉부릉하는 것도 없고 그냥 팍 나가는 것도 없고 굉장히 스무스하게 나가면서.

BYD 아토3 차주

아파트에서 주차 등록 자체가 안 된다고 해서요. 중국 전기차라는 이유 하나만으로. 그리고 일단 주변 사람들이라고 하기에는 좀 그렇지만 제 친구들이 좀 놀리는 편이죠.

05. 밖에선 이기는 현대차·기아

06. 정부도 고민

이재일 | 유진투자증권 자동차애널리스트 (10월 20일 SBS 뉴스헌터스)

미국도 지금 막고 있고 지금 유럽도 지금 장벽을 쌓으려고 하고 있는데 한국만 지금 두고 보고 있는 상황인데 이거를 오히려 저는 막는 방향으로 어떻게 견제를 할 수 있는 방안을 좀 모색을 해야 되지 않나.

BYD 돌핀 차주

저는 BYD 약간 업그레이드된 버전으로 지금같이 이렇게 옵션이 전혀 없는 거 아니라 조금 좀 업그레이드된 걸로 살 마음은 확실히 있어요.

BYD 아토3 차주

다시 제 돈 주고는 안 살 것 같습니다. 종합적인 수리비나 이제 향후에 추가적인 비용 등을 검토를 했을 시에 초기에는 중국 차가 그래도 저렴하지만 추후에는 국산차가 그나마 좀 더 나은 것 같다.

Deep Dive Q&A

현대차가 오직 중국 사람들을 위해 만든 전기차, 아이오닉V입니다. 우리 돈 2천만 원대, 파격적인 가격을 내세웠는데 한 번 충전으로 650km를 달립니다. 한국에선 '우리나라에서도 팔아달라'는 요청이 잇따랐습니다.그런데 중국에서 받은 성적표는 이랬습니다. 28대. 출시 첫 달인 9월, 단 이틀간의 출고량인 걸 감안해야 하지만 현대차가 성공 기준으로 본 월 2,500대 목표 달성이 쉽지 않을 거란 전망이 나옵니다.같은 시기 한국에선 정반대의 장면이 펼쳐지고 있었습니다. 중국 전기차 업체 BYD는 올해 9월까지 2만 대 넘게 팔았는데 지난해 같은 기간의 6배가 넘습니다. 중국에서 현대차와 기아가 겪는 위기가 한국으로 번지는 것 아니냐는 우려가 나오는 이유입니다.아이오닉V는 현대차가 중국 시장을 되찾기 위해 내놓은 야심작입니다. 배터리는 중국 CATL, 인공지능은 바이두와 바이트댄스로 중국 현지 기술 생태계와 결합했습니다. 말 그대로 중국만 겨냥한 겁니다. 가격도 낮췄습니다. 사전 판매 때보다 시작가를 2만 위안, 약 400만 원 내렸습니다.하지만 출시 첫 달 이틀간의 판매는 28대, 하루 14대 꼴인데, 같은 기간 중국에서 데뷔한 신차 19종 중 18위였습니다. 앞서 내놓은 중국 전용 전기 SUV 일렉시오도 올해 9월까지 누적 판매량이 251대에 그쳤습니다. 중국엔 이미 비슷한 가격에 더 익숙한 자국 브랜드 차들이 줄지어 있기 때문입니다.한때 현대차와 기아는 중국에서 가장 잘 팔리는 외국 브랜드 가운데 하나였습니다. 2016년 두 회사를 합친 판매량은 약 179만 대로 점유율은 10% 안팎이었고, 폭스바겐, GM과 함께 빅3로 불렸습니다. 하지만 올해 9월 점유율은 0.6%에 불과했습니다. 두 회사의 9월 판매도 9천 대, 올 들어 처음으로 1만 대 아래로 무너졌습니다.시작은 2017년 사드 보복이었습니다. 한중 외교 갈등으로 중국에서 한국 제품에 대한 소비 심리가 급격히 위축됐습니다. 게다가 코로나19까지 확산하면서 회복은 점점 미뤄졌습니다. 그 사이 중국 시장은 전기차로 빠르게 넘어가며 '가성비' 경쟁력을 무섭게 키웠습니다.현대차는 2030년까지 중국에 신차 20종을 내놓고 연 50만 대를 팔겠단 목표를 세웠습니다. 아이오닉V는 그 첫 단추입니다.한국 시장에서도 중국차 돌풍이 거셉니다. 지난해 처음 한국 승용차 시장에 들어온 BYD는 올해 9월까지 2만 대 넘게 팔았습니다. 테슬라, BMW, 벤츠에 이어 수입차 4위입니다. BYD가 같은 기간 일본에서 판 것의 5배. 유독 우리나라에서 잘 팔렸다는 뜻입니다.수입차 시장에서 제조국 기준으로는 중국산이 41.2%로 지난해까지 선두였던 독일을 밀어내고 1위를 차지했습니다. 중국에서 만든 테슬라 차량이 대거 들어온 영향이 컸습니다. 브랜드 기준으로도 올해 9월까지 승용차 신규 등록에서 중국 브랜드가 일본을 처음으로 넘어섰습니다.전기차로 좁히면 변화는 더 분명합니다. 올해 1월부터 9월까지 팔린 전기 승용차 가운데 국산 비중은 48.7%, 처음으로 절반 아래로 내려갔습니다.중국차 전략의 핵심은 거부감을 자연스럽게 낮추는 겁니다. 국내 최대 카셰어링 업체 쏘카는 연말까지 전기차 3대 중 1대를 중국 차로 채우겠다고 발표했습니다. BYD는 이런 카셰어링이나 렌터카 업체에 차량을 대량으로 싸게 파는 데 공을 들인 걸로 알려졌는데, 타보고 괜찮으면 다음엔 사게 된다는 걸 노린 겁니다.사실 아직도 '중국 차 정말 괜찮나요?' 하는 분들 많습니다. 직접 타본 사람들은 어떻게 평가할까? 네이버 오너 평가에서 오너 만족도 순위 1위부터 3위가 중국차입니다.하지만 모두가 만족한 건 아닙니다.BYD의 평균 수리 기간은 9.8일로 국산 전기차보다 3일 이상 깁니다. BYD의 경우 서비스 센터가 전국에 21곳밖에 되지 않고 사고 수리가 가능한 센터도 5곳뿐입니다. 업계에선 보험료도 비슷한 국산 전기차보다 높고 3년 뒤 남는 차값도 한국 차보다 크게 떨어진다는 추정도 내놓고 있습니다.그럼 현대차와 기아는 밀리기만 하고 있을까? 의외의 성적표가 독일에서 나왔습니다. 현대차 캐스퍼 일렉트릭은 BYD 돌핀 서프를, 기아 EV5는 테슬라 모델Y와 중국 샤오펑을 꺾었습니다. 문제는 안방입니다. 현대차의 10월 내수 판매는 지난해보다 8.9% 줄었습니다.이승조 현대차 기획재경본부장은 지난달 29일 컨퍼런스 콜에서 '테슬라나 중국 완성차 업체들이 하는 것처럼 가격을 수시로 조정하는 건 중고차 가치나 고객과의 약속, 고객 가치를 저해하는 방법이라고 생각한다'며 금융과 서비스로 중고차에 맞서겠다는 입장을 밝혔습니다.정부의 고민도 깊어집니다. 전기차 구매 보조금은 차가 어느 나라에서 만들어졌는지 따지지 않고 배터리 성능과 국내 서비스 인프라 등 세부 평가에 따라 지급됩니다. 이에 따라 BYD는 7월부터 새 요건을 맞추지 못해 보조금 대상에서 빠졌지만 자체 할인으로 판매를 2분기보다 오히려 30% 늘렸습니다. 전기버스는 보조금 기준을 바꾸자 중국산 비중이 줄었지만 승용차는 보조금만으로 막기 어렵다는 게 확인된 셈입니다.그래서 국회에는 '사는 사람' 대신 '만드는 곳'을 지원하자는 법안이 나와 있습니다. 지금까지는 전기차를 사는 소비자에게 보조금을 주는 방식이었다면, 제품을 만드는 기업에 세금 혜택을 주는 생산세액공제에 전기차를 포함시키자는 겁니다.사실 이미 중국차가 현대차와 기아를 앞지른 나라도 나왔습니다. 호주에선 올해 5월 BYD가 현대차와 기아를 모두 제쳤습니다.마지막으로 두 중국차 이용자에게 다시 차를 산다면 중국 차를 또 선택할 건지 물었습니다.대답은 엇갈렸습니다. 중국에서 현대차와 기아가 '빅3'에서 0.6%로 밀려나기까지 걸린 시간은 10년. 한국에서 같은 일이 되풀이 될지는 결국 두 회사가 내놓을 다음 차에 달려 있습니다.A1. 아이오닉V는 중국 CATL 배터리와 바이두·바이트댄스 인공지능(AI) 솔루션을 탑재하고 시작가를 400만 원 낮춘 한화 2,000만 원대 파격가로 출시된 중국 전용 전략 모델입니다. 그러나 출시 첫 달(이틀간) 판매량이 28대에 그친 배경에는, 이미 중국 현지 전기차 시장에 동일 가격대에서 높은 브랜드 인지도와 가성비를 갖춘 자국 내 수십 종의 대안 브랜드들이 빽빽하게 시장을 선점하고 있어 차별화된 경쟁력을 보여주지 못했기 때문입니다.A2. 중국산 테슬라 모델Y의 대량 들여오기와 BYD 등 자국 전기차의 카셰어링·렌터카 타깃 대량 공급으로 가성비 수요를 빠르게 흡수한 것이 원인입니다. 이로 인해 국내 전기 승용차 시장에서 국산차 비중이 최초로 50% 밑(48.7%)으로 떨어졌으며, 제조국 기준 수입차 1위가 독일에서 중국으로 바뀌었습니다. 미국·유럽의 보호무역 장벽에 대비해 우리나라도 단순 소비자 구매 보조금을 넘어 국내 전기차 제조 생산 시설에 혜택을 주는 생산세액공제 등 적극적인 안방 사수 정책이 시급하다는 지적이 나옵니다.