한화, 김강 타격 코치·안영명 퍼포먼스 코치 영입

▲ kt wiz 타격 보조 코치 시절의 김강 한화 신임 타격 코치

프로야구 한화 이글스가 새 타격 코치를 영입했습니다.한화 구단은 김강 타격 코치, 안영명 퍼포먼스 코치와 계약했다고 오늘(10일) 발표했습니다.김강 코치는 1군 타격 메인 코치를 맡고, 안영명 코치는 재활·멘털 트레이닝·바이오메카닉 분야를 담당합니다.김강 타격, 김광삼 투수 코치는 류지현 감독을 보필해 2027시즌을 준비합니다.김강 코치는 2007년 한화에 입단해 프로에서 4시즌을 뛰었습니다.은퇴 후에는 2017년 두산 베어스 2군 타격 코치로 지도자로 입문해 2020∼2023년 kt wiz 1군 타격 코치, 2024년부터는 kt 타격 보조 코치를 지냈습니다.한화 구단은 김강 코치의 풍부한 지도 경험과 전문성이 타자들의 기량 향상으로 이어지길 기대했습니다.안영명 코치는 2003년 1차 지명으로 한화에 입단해 2022년 kt에서 은퇴했습니다.체육학(스포츠심리학) 석사 학위를 받고 현재 박사 학위에 도전 중인 안 코치는 전문성을 발휘해 한화 선수단 멘털 관리에 도움을 줄 것으로 예상됩니다.(사진=kt wiz 제공, 연합뉴스)