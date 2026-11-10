오세훈 서울시장 "국토부가 대통령 거짓말쟁이로 만들어"…남산 곤돌라 공사 재개 촉구

▲ 오세훈 서울시장

오세훈 서울시장이 SNS를 통해 남산 곤돌라 사업을 위한 시행령 개정을 미루고 있는 국토교통부가 "대통령을 거짓말쟁이로 만들고 있다"며 강하게 비판했습니다.이재명 대통령이 60년 넘게 이어진 남산 케이블카 독점 문제를 지적하며 제도 개선을 주문했지만, 정작 국토부가 남산 곤돌라 사업에 필요한 규제 완화를 미루면서 독점 구조가 이어지고 있다는 지적입니다.남산 케이블카는 1962년부터 한 사업자가 60년 넘게 운영해 왔고, 기존 제도에는 영업 유효 기간과 갱신 절차가 없어 사실상 독점 운영이 가능했습니다.앞서 이재명 대통령은 남산 케이블카 운영과 관련해 "60년 동안 땅 짚고 헤엄치기를 하고 있다"며 "왜 특정 개인이 수십 년간 특혜를 누리느냐"고 지적한 바 있습니다.이후 궤도운송법이 개정되면서 케이블카 사업자의 재허가 절차가 마련됐습니다.개정법에 따르면 기존 사업자는 2027년 9월 18일까지 재허가를 신청해야 하며, 서울시는 신청받은 날부터 6개월 이내에 재허가 여부와 기간을 결정해야 합니다.문제는 재허가 심사 시점까지 기존 케이블카를 대체할 교통수단이 마련되기 어렵다는 점입니다.서울시는 남산 케이블카 독점 구조를 개선하고 관광객의 이동 편의를 높이기 위해 명동역 인근에서 남산 정상까지 연결하는 곤돌라 사업을 추진해 왔습니다.곤돌라가 완공되면 시간당 수송 능력이 기존 케이블카의 3배 이상으로 늘어날 것으로 예상됩니다.그러나 곤돌라 설치를 위한 도시관리계획 변경을 둘러싼 소송으로 공사가 중단된 상태입니다.남산 대부분이 도시자연공원구역으로 지정돼 있어 높이 12m를 초과하는 시설물을 설치할 수 없는데, 곤돌라 철탑은 30m가 넘습니다.이에 서울시가 철탑 설치 부지를 근린공원으로 변경해 공사를 추진하자 기존 케이블카 사업자가 소송을 제기했습니다.서울시는 공익시설에 한해 높이 제한을 완화하는 국토계획법 시행령 개정이 필요하다는 입장입니다.오 시장은 "국토부가 지난해 여름 개정안을 입법예고까지 해놓고 1년 넘게 마지막 도장을 찍지 않고 있다"며 시행령 개정 지연을 문제 삼았습니다.특히 시행령이 즉시 개정되더라도 남산 곤돌라 개통은 2029년 하반기에나 가능하다고 설명했습니다.기존 케이블카의 재허가 심사 시점까지 대체 교통수단을 확보하기 어려워 독점 운영을 연장할 수밖에 없다는 것이 서울시의 입장입니다.오 시장은 "타이틀 방어전을 치르라고 해놓고 도전자가 링에 오르는 길을 국토부가 막고 있다"며 "독점을 없애겠다고 선언만 하면 무엇하느냐"고 비판했습니다.이어 "대통령이 '정상화'를 선언한 그 독점을 서울시는 또 연장해 줘야 할 처지"라며 "국토부가 케이블카 독점을 돕기 위해 시행령 개정을 미루는 것은 아닌지 의심스럽다"고 주장했습니다.곤돌라 사업 지연에 따른 시민 불편도 강조했습니다.그는 남산 정상에서 내려가는 버스 대기 줄이 100m를 넘고, 휠체어 이용 장애인은 비좁은 케이블카를 이용하기 어렵다고 지적했습니다.그러면서 "국토부가 장애인 이동권의 적을 자처하고 있다"고 비판했습니다.오세훈 시장은 "남산 케이블카 독점 문제가 진짜 해결될 때까지, 시민들의 남산 즐길 권리가 더 폭넓게 보장될 때까지 끝까지 포기하지 않겠다"고 밝혔습니다.