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"달에서 살며 일할 분, 연봉 2억 원에 모십니다"…NASA, 우주비행사 모집

김민표 기자
작성 2026.11.10 14:25 조회수
"달에서 살며 일할 분, 연봉 2억 원에 모십니다"…NASA, 우주비행사 모집
▲ 미국 항공우주국(NASA) 로고

미국 항공우주국(NASA)이 달 기지 건설 계획을 수행할 우주비행사를 공개 모집합니다.

CBS뉴스는 9일(현지시간) NASA가 달에서 거주하고 일할 수 있는 차세대 우주비행사 모집 공고를 띄웠다고 보도했습니다.

지원자는 미국 시민권자여야 하며, 공식적인 연령 제한은 없습니다.

공학·생물학·물리학·컴퓨터과학·수학 등 STEM 분야 석사 학위가 있거나 해당 분야 박사과정을 최소 2년 이상 이수한 자, 간호학·의학 학위 보유자, 국가 공인 시험비행 조종사 학교 수료 또는 수료 예정자 가운데 한 가지 이상에 해당해야 합니다.

선발된 우주비행사는 2년간 훈련을 받고, 향후 달 극지방에 착륙하는 것은 물론 기지를 짓고 탐사하는 임무를 수행할 전망입니다.

연봉은 16만 4천395달러(약 2억 2천만 원)로 제시했습니다.

재러드 아이작먼 NASA 국장은 "우리가 선발할 인재들은 달 위를 걷고 달 기지에 거주하며 궁극적으로는 화성으로 가져갈 시스템을 개척하는 데 기여하게 될 것"이라며 "인류의 위대한 모험의 다음 챕터를 쓰는 데 힘을 보태달라"고 말했습니다.

NASA의 우주비행사 선발 과정은 까다로운 것으로 알려져 있습니다.

신체검사를 통과해야 하는 것은 물론이고 리더십과 팀워크, 소통 능력을 입증해야 우주비행사가 될 수 있습니다.

2024년에도 공개모집을 했으며 8천 명의 지원장 가운데 10명이 최종 선발돼 현재 훈련을 받고 있습니다.

(사진=게티이미지)
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