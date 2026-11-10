HL안양, 요코하마와 홈 3연전…김상욱 사상 첫 600포인트 조준

▲ 600포인트에 도전하는 김상욱

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▲ 500경기 출전을 앞둔 베테랑 이돈구

백지선 감독이 이끄는 프로아이스하키 HL 안양이 요코하마 그리츠(일본)를 상대로 상위권 도약을 노립니다.HL 안양은 모레(12일) 오후 7시와 14일 오후 4시, 15일 오후 2시에 안양 아이스링크에서 요코하마와 2026-2027 아시아리그 아이스하키 정규리그 안방 3연전을 치릅니다.지난주 일본 도호쿠 프리블레이즈 원정에서 1승 2패에 그쳐 4위(승점 18·6승 5패)에 머문 HL 안양은 이번 3연전을 모두 이겨 분위기를 바꾼다는 계획입니다.공격은 올 시즌 합류한 김상엽이 이끕니다.3년간 해외 리그에서 뛴 그는 이번 시즌 11경기에 나서 9골을 터트리며 리그 득점 단독 선두에 올라 있습니다.수비진은 공격 가담 능력이 뛰어난 주장 오인교와 베테랑 송형철이 중심을 잡습니다.기습적인 돌파와 슛 능력을 갖춘 오인교와 함께, 지난해 병역을 마치고 복귀한 송형철도 최근 득점을 올리며 공격력을 회복하고 있습니다.팀 내 베테랑들의 대기록 달성 여부도 관심사입니다.리그 통산 최다 공격포인트 보유자인 김상욱은 현재 480경기에서 596포인트(158골 438어시스트)를 거둬 사상 첫 600포인트에 4개 만을 남겨두고 있습니다.플레잉코치 이돈구 역시 이번 3연전에 모두 나서면 한국 선수 첫 통산 500경기 출전 대기록을 작성합니다.이번 시즌 11경기에 모두 출전해 2골 3어시스트를 올린 이돈구는 15일 경기에서 500경기 출전을 채울 전망입니다.상대 요코하마는 2022년 창단 후 줄곧 하위권에 머물렀지만 이번 시즌 대대적인 선수 영입으로 5위(승점 17·6승 6패)로 올라선 복병입니다.최근 1위 레드이글스 홋카이도를 상대로 무실점 승리를 챙겼고, 미우라 유키와 아이키 하야토가 공격을 주도합니다.수비진은 오와 준야, 무라코소 가이리 등 신예들이 맡고 있으며, 4경기에서 세이브 성공률 0.940을 방어한 후루가와 슌이 골문을 책임집니다.(사진=HL 안양 제공, 연합뉴스)