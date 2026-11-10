외교부, 이란의 '한국 파병 자제' 촉구에 "전쟁 불관여 원칙"

▲ 청해부대 48진

이란이 한국의 역내 파병 가능성을 경계하며 개입하지 말라고 촉구하자 외교부는 전쟁에 개입하지도 관여하지도 않는다는 원칙을 견지하고 있다고 밝혔습니다.외교부 당국자는 10일 "정부는 우리 국민 보호와 경제이익 수호를 목적으로 전쟁 불관여·불개입 원칙하에 청해부대 임무를 강화하는 방안의 파견연장 동의안을 진행 중"이라고 말했습니다.이어 "이와 관련, 이란 등 관련국들과 지속적으로 소통하고 있다"고 덧붙였습니다.앞서 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 9일(현지시간) 정례 브리핑에서 한국 청해부대의 작전구역 확대 관련 질문에 "한국은 호르무즈 해협 재개방 지원 명목으로 역내에 군사력을 파병하는 것을 자제해야 한다"며 "이미 충분히 복잡해진 상황에 개입하는 것을 피해야 할 것"이라고 말했습니다.바가이 대변인은 한국과 이란이 60년 이상 우호 관계를 유지해 왔다면서도 "미국 등과 뜻을 같이해 군사 침략의 공범으로 비치는 일이 없기를 바란다"고 날을 세웠습니다.정부는 청해부대 임무 구역을 기존 소말리아 아덴만 해역에서 호르무즈 해협과 가까운 오만 남쪽 해역으로 확대하고, 청해부대에 해상초계기, 폭발물처리반, 소해장비 등 추가 전력을 파견하는 절차를 진행하고 있습니다.(사진=연합뉴스)