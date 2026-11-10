뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

외교부, 이란의 '한국 파병 자제' 촉구에 "전쟁 불관여 원칙"

노동규 기자
작성 2026.11.10 14:20 조회수
외교부, 이란의 '한국 파병 자제' 촉구에 "전쟁 불관여 원칙"
▲ 청해부대 48진

이란이 한국의 역내 파병 가능성을 경계하며 개입하지 말라고 촉구하자 외교부는 전쟁에 개입하지도 관여하지도 않는다는 원칙을 견지하고 있다고 밝혔습니다.

외교부 당국자는 10일 "정부는 우리 국민 보호와 경제이익 수호를 목적으로 전쟁 불관여·불개입 원칙하에 청해부대 임무를 강화하는 방안의 파견연장 동의안을 진행 중"이라고 말했습니다.

이어 "이와 관련, 이란 등 관련국들과 지속적으로 소통하고 있다"고 덧붙였습니다.

앞서 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 9일(현지시간) 정례 브리핑에서 한국 청해부대의 작전구역 확대 관련 질문에 "한국은 호르무즈 해협 재개방 지원 명목으로 역내에 군사력을 파병하는 것을 자제해야 한다"며 "이미 충분히 복잡해진 상황에 개입하는 것을 피해야 할 것"이라고 말했습니다.

바가이 대변인은 한국과 이란이 60년 이상 우호 관계를 유지해 왔다면서도 "미국 등과 뜻을 같이해 군사 침략의 공범으로 비치는 일이 없기를 바란다"고 날을 세웠습니다.

정부는 청해부대 임무 구역을 기존 소말리아 아덴만 해역에서 호르무즈 해협과 가까운 오만 남쪽 해역으로 확대하고, 청해부대에 해상초계기, 폭발물처리반, 소해장비 등 추가 전력을 파견하는 절차를 진행하고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
노동규 기자 사진
노동규 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지