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통일차관 "조만간 경원선 백마고지∼월정리역 복원공사 재개"

노동규 기자
작성 2026.11.10 14:19 조회수
통일차관 "조만간 경원선 백마고지∼월정리역 복원공사 재개"
▲ 10일 한반도 평화관광협력 국제 세미나에서 축사하는 김남중 통일부 차관

김남중 통일부 차관은 10일 "조만간 (경원선 우리 측 구간인) 철원 백마고지와 월정리역 간을 복원하는 공사도 재개해 남북을 잇는 길을 정비할 계획"이라고 밝혔습니다.

김 차관은 이날 중구 서울중앙우체국 대회의실에서 열린 '한반도 평화관광협력 국제세미나' 축사에서 이같이 밝히며 통일부의 경원선 복원공사 재개 추진 계획을 거듭 확인했습니다.

앞서 통일부는 경원선 우리 측 구간 복원공사를 내년에 재개하기 위해 올해 환경영향평가 재협의, 지뢰 제거 등 준비 작업을 진행할 것이라고 국회에 보고했습니다.

경원선 복원공사는 박근혜 정부 때인 2015년 시작됐다가 북한의 4차 핵실험 이후인 2016년 5월 중단됐습니다.

김 차관은 "평화는 선언만으로 오지 않으며 사람과 사람이 만나는 자리에서 조금씩 자라난다"며 "사람들이 자연스럽게 그리고 안정적으로 만날 수 있는 기회의 장이 관광으로 열렸다"고 언급했습니다.

이어 "정부도 평화관광의 기반을 넓히기 위해 한 걸음씩 노력하고 있다"며, 경원선 복원 외에 통일부가 지원하는 서울역∼도라산역 구간 'DMZ 평화이음열차'와 'DMZ 평화걷기' 사업 등을 소개했습니다.

또, 올해 시작한 '민간 중심 한반도 평화관광 협력기반 구축' 사업을 통해 평화관광을 준비하는 민간단체 활동도 지원하고 있다고 덧붙였습니다.

김 차관은 "평화관광은 정부 혼자 만들 수 없다"며 시민사회와 재외동포, 국제사회의 동참과 협력을 당부했습니다.

(사진=통일부 제공, 연합뉴스)
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