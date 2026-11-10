통일차관 "조만간 경원선 백마고지∼월정리역 복원공사 재개"

▲ 10일 한반도 평화관광협력 국제 세미나에서 축사하는 김남중 통일부 차관

김남중 통일부 차관은 10일 "조만간 (경원선 우리 측 구간인) 철원 백마고지와 월정리역 간을 복원하는 공사도 재개해 남북을 잇는 길을 정비할 계획"이라고 밝혔습니다.김 차관은 이날 중구 서울중앙우체국 대회의실에서 열린 '한반도 평화관광협력 국제세미나' 축사에서 이같이 밝히며 통일부의 경원선 복원공사 재개 추진 계획을 거듭 확인했습니다.앞서 통일부는 경원선 우리 측 구간 복원공사를 내년에 재개하기 위해 올해 환경영향평가 재협의, 지뢰 제거 등 준비 작업을 진행할 것이라고 국회에 보고했습니다.경원선 복원공사는 박근혜 정부 때인 2015년 시작됐다가 북한의 4차 핵실험 이후인 2016년 5월 중단됐습니다.김 차관은 "평화는 선언만으로 오지 않으며 사람과 사람이 만나는 자리에서 조금씩 자라난다"며 "사람들이 자연스럽게 그리고 안정적으로 만날 수 있는 기회의 장이 관광으로 열렸다"고 언급했습니다.이어 "정부도 평화관광의 기반을 넓히기 위해 한 걸음씩 노력하고 있다"며, 경원선 복원 외에 통일부가 지원하는 서울역∼도라산역 구간 'DMZ 평화이음열차'와 'DMZ 평화걷기' 사업 등을 소개했습니다.또, 올해 시작한 '민간 중심 한반도 평화관광 협력기반 구축' 사업을 통해 평화관광을 준비하는 민간단체 활동도 지원하고 있다고 덧붙였습니다.김 차관은 "평화관광은 정부 혼자 만들 수 없다"며 시민사회와 재외동포, 국제사회의 동참과 협력을 당부했습니다.(사진=통일부 제공, 연합뉴스)