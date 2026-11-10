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조현, 프랑스와 외교장관 회담…우크라이나 정세 의견 교환

노동규 기자
작성 2026.11.10 14:17 조회수
조현, 프랑스와 외교장관 회담…우크라이나 정세 의견 교환
▲ 한·프랑스 외교장관회담

조현 외교부 장관은 프랑스 장-노엘 바로 외교장관과 9일(현지시간) 외교장관 회담을 갖고 국제 정세 등을 논의했다고 외교부가 10일 밝혔습니다.

주요 7개국(G7) 외교장관회의 참석차 프랑스 파리를 방문 중인 조 장관과 바로 장관은 우크라이나 등 주요 지역 정세에 대해 의견을 교환했습니다.

두 장관은 올해 수교 140주년을 맞은 양국이 정상 상호방문 및 '글로벌 전략적 동반자'로의 관계 격상을 통해 양국 간 관계를 크게 발전시켰음을 평가하고, 첨단산업을 포함한 다양한 분야에서 호혜적이고 실질적인 협력을 지속 확대해 나가자고 했습니다.

조 장관은 핵심 가치를 공유하는 양국 관계의 중요성을 강조하며, 한국 기업들이 유럽에서 안정적으로 활동할 수 있도록 프랑스의 관심과 지지를 당부했습니다.

조 장관은 파이살 빈 파르한 알 사우드 사우디아라비아 외교장관과도 면담하고, 원전, 첨단기술, 방산 등 분야에서 협력을 더욱 확대해 나가기로 했습니다.

조 장관은 최근 후티 반군의 공격으로 사우디아라비아 민간·경제 시설 및 인명 피해가 발생한 데 대해 위로를 전하고, 한국 정부의 연대와 지지를 표명했습니다.

두 장관은 호르무즈 해협 내 국제법에 기초한 항행의 자유 원칙의 복원이 중요하다는 데 의견을 같이했습니다.

(사진=외교부 제공, 연합뉴스)
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