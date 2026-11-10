북악스카이웨이에 강아지 7마리 입 묶어 유기…동물보호단체 경찰 고발

▲ 서울 성북경찰서

서울 성북구 북악스카이웨이로 향하는 도로변에 학대 흔적이 남은 강아지 7마리가 유기된 사건과 관련해 경찰에 고발장이 접수됐습니다.동물자유연대는 동물 학대 행위를 저지른 성명불상자를 동물보호법 위반 혐의로 성북경찰서에 고발했다고 오늘(10일) 밝혔습니다.지난 2일 밤 9시쯤 북악스카이웨이로 향하는 도로변을 산책하던 정모 씨는 입에 고무줄이 묶인 채 쓰레기와 함께 검은색 비닐봉지에 넣어 버려진 하얀색 강아지를 발견했습니다.이후 4일까지 인근에서 유기된 강아지 6마리가 추가로 발견돼 정 씨와 인근 주민 등에 의해 구조됐습니다.강아지들은 발견 당시 테이프로 입이 묶이거나 봉해진 가방에 싸인 상태였습니다.구조된 강아지들에게서는 피부병 등 질환을 비롯해 탈장, 귀 찢어짐, 출혈 등 증상이 나타났습니다.오랜 시간 좁은 곳에 묶여있던 탓에 보행에 장애가 있는 경우도 있었습니다.동물자유연대는 강아지들이 유기된 경위를 밝히고 학대를 받은 정황에 대해서도 조사해 달라고 경찰에 요청했습니다.최인수 동물자유연대 활동가는 "누가 개들을 버렸는지뿐만 아니라, 여러 마리의 개가 어디에서 어떤 환경으로 사육됐고 어떠한 경위를 거쳐 유기됐는지도 살펴봐야 한다"며 "열악한 집단 사육환경이나 번식·유통 과정과의 연관성은 없는지까지 철저히 조사해 사건의 전모를 밝혀야 한다"고 말했습니다.정 씨와 동물자유연대는 사건의 추가 목격자를 찾는 등 자체 조사도 벌이고 있습니다.(사진=연합뉴스)