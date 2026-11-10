젠슨 황 물러나면 후임은?…누가 되든 '대체 불가'

▲ 젠슨 황의 딸 매디슨 황(오른쪽)과 사위 니코 카프레즈

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 중국 스파이로 지목된 여성과의 불륜 사태로 물러나게 될 경우 차기 후계 구도에 관심이 쏠리고 있습니다.황 CEO의 후임과 관련해 월가 분석가와 전직 임직원 등 엔비디아 안팎에서는 다양한 사내외 후보군이 거론되고 있다고 비즈니스 인사이더가 9일(현지시간) 보도했습니다.내부 후보 중 가장 먼저 꼽히는 인물은 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)입니다.금융투자사 DA데이비슨의 길 루리아 분석가는 크레스 CFO가 외부에 노출된 유일한 고위 임원이라며 황 CEO가 물러날 경우 임시로 CEO 직책을 맡을 가능성이 높다고 내다봤습니다.크레스 CFO는 시스코와 마이크로소프트(MS) 재무 부문 등을 거쳐 13년간 엔비디아 재무를 이끌어왔습니다.다만 재무통인 크레스 CFO는 공학적 배경이 없어 최첨단 인공지능(AI) 반도체 기업을 이끌기에 부적절하다는 평가도 나옵니다.이 때문에 엔비디아의 핵심 소프트웨어이자 플랫폼인 '쿠다'(CUDA) 개발을 주도한 이언 벅 부사장도 후임으로 거론됩니다.그는 22년간 엔비디아에 재직해왔고, 현재 데이터센터·연산 부문을 총괄하고 있습니다.한 전직 직원은 벅 부사장에 대해 "그는 이미 사실상 회사 매출 전부를 창출하는 부서를 이끌고 있다"고 지적했습니다.황 CEO가 수년간 가족을 엔비디아 경영의 중심에 기용해왔다는 점에서 그의 자녀와 사위도 후보로 언급되고 있습니다.실물AI(피지컬AI) 제품 마케팅 수석 이사로 재직 중인 딸 매디슨 황과 로봇공학 제품 관리 이사인 아들 스펜서 황, 그리고 매디슨 황과 최근 결혼한 사위 니코 카프레즈 부사장이 그 대상입니다.전격적으로 외부 인사를 영입할 가능성도 제기됩니다.제프리 소넌펠드 예일대 교수가 에릭 슈밋 전 구글 CEO를 공개 언급했고, 일각에서는 엔비디아의 주요 고객사 최고경영진도 후보군으로 거론합니다.AI 생태계 전반을 파악하고 있는 토마스 쿠리안 구글 클라우드 CEO와 맷 가먼 아마존웹서비스(AWS) CEO도 적임자라는 평가가 나옵니다.다만 누가 후임이 되든 황 CEO의 독보적인 영향력을 대체하기는 어려울 것으로 전문가들은 보고 있습니다.브래드 가스트워스 써큘러테크놀로지 글로벌 연구총괄은 황 CEO가 개인 최대 지분인 3.56%를 보유했기 때문에 승계 과정에서 막대한 영향력을 행사할 것이라고 관측했습니다.아직 엔비디아 측은 젠슨 황이 CEO로서 회사를 계속 이끌어갈 것이라며 퇴진설을 일축했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)