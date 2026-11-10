횡단보도에서 참변…잠적한 운전자, 음주 정황에도 결국

▲ 횡단보도 (자료사진)

80대 보행자를 차로 치어 숨지게 한 뒤 잠적했던 30대 운전자가 음주 정황에도 음주운전 혐의 없이 공소청에 넘겨졌습니다.사고 다음 날 자진 출석하면서 혈중알코올농도를 입증하지 못했기 때문입니다.광주 동부경찰서는 특정범죄가중처벌법상 도주치사 혐의로 30대 A 씨를 구속 송치했습니다.사고 차량에 함께 타고 있던 30대 동승자 B 씨도 도주치사 방조 혐의로 불구속 송치했습니다.A 씨는 지난달 25일 오전 4시 57분쯤 광주 동구 동명동의 한 교차로에서 횡단보도를 건너던 80대 보행자를 차로 치어 숨지게 한 뒤 달아난 혐의를 받고 있습니다.경찰은 현장에서 발견된 차량 파편과 폐쇄회로(CC)TV 등을 토대로 A 씨를 운전자로 특정했습니다.하지만 A 씨는 휴대전화를 꺼둔 채 경찰의 연락을 피하다 사고 다음 날 오후 자진 출석했습니다.동승자 B 씨는 사고 당일 오후 화순에서 검거됐습니다.A 씨가 경찰에 출석했을 당시에는 사고 후 상당한 시간이 지나 혈중알코올농도를 직접 확인할 수 없었습니다.A 씨는 경찰 조사에서 음주 사실을 부인했습니다.그러나 사고 전 술을 마신 정황이 확인됐고, 국립과학수사연구원도 1차 소변 감정에서 알코올 성분이 있는 것으로 보인다는 취지의 결과를 경찰에 통보했습니다.경찰은 위드마크 공식만으로 면허 정지 수준 이상의 음주 상태를 입증하기 어렵다고 판단했습니다.이에 따라 A 씨가 사고 전 술을 마시는 모습이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 관련 증거로 첨부해 송치했습니다.앞서 광주지법은 지난 4일 증거 인멸과 도주 우려 등을 이유로 A 씨에 대한 구속영장을 발부했습니다.(사진=연합뉴스)