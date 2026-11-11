"아직 프러포즈를…" 우승은 했는데 반지가 없다? 박승규♥김선우의 뒷이야기

프로야구 삼성 라이온즈의 박승규가 생애 첫 한국시리즈 우승 반지로 프러포즈하겠다는 깜짝 계획을 밝혀 화제가 됐습니다.



하지만 우승 반지가 내년에 나온다는 사실을 뒤늦게 알게 되면서 예상치 못한 상황을 맞았는데요.



예비 신부인 근대5종 국가대표 출신 김선우는 스포츠머그와의 전화 인터뷰에서 당시의 솔직한 반응과 두 사람의 뒷이야기를 전했습니다.



야구를 잘 모르던 김선우가 삼성의 우승을 지켜보며 느낀 감동까지, 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.



(취재 : 전영민, 구성·편집 : 박진형, 제작 : 스포츠취재부)