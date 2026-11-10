신라면 두 배 훌쩍 넘었다…'캡사이신 최다' 라면 봤더니

▲ 한국소비자원 식품미생물팀은 10일 정부세종청사 공정거래위원회 기자실에서 매운맛 라면 12종에 대한 품질 비교 정보를 공개했다.

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국내 주요 라면 가운데 매운맛 성분인 캡사이신류 함량이 가장 많은 제품은 '틈새라면 빨계떡'인 것으로 나타났습니다.한국소비자원은 소비자 선호도가 높은 매운맛 라면 12개 제품의 영양성분 함량과 안전성 등을 시험·평가했습니다.조사 대상은 국물 라면 7개와 볶음 라면 5개입니다.국물 라면은 신라면, 신라면 더레드, 삼양1963, 삼양라면 매운맛, 열라면, 진라면 매운맛, 틈새라면 빨계떡입니다.볶음 라면은 신라면 볶음면, 신라면 툼바, 까르보 불닭볶음면, 불닭볶음면, 참깨라면 볶음면입니다.매운맛 성분인 캡사이신류 함량은 국물 라면 가운데 틈새라면 빨계떡이 ㎏당 650㎎으로 가장 많았습니다.볶음 라면 중에서는 불닭볶음면이 ㎏당 285㎎으로 1위를 차지했습니다.이를 한국산업표준(KS)의 유탕면 매운맛 단계에 적용한 결과, 12개 제품은 2단계인 보통 매운맛부터 4단계인 매우 매운맛까지 분포했습니다.이 가운데 틈새라면 빨계떡, 신라면 더레드, 삼양라면 매운맛, 불닭볶음면 등 4개 제품이 가장 매운맛인 4단계로 분류됐습니다.라면 한 봉지당 나트륨 함량은 국물 라면이 1천611∼2천80㎎, 볶음 라면이 1천9∼1천349㎎으로 나타났습니다.1일 영양성분 기준치인 2천㎎과 비교하면 국물 라면은 81∼104%, 볶음 라면은 50∼67% 수준입니다.나트륨 함량이 가장 많은 제품은 신라면 더레드였습니다.국물까지 모두 마실 경우 1일 영양성분 기준치를 초과하는 2천80㎎, 104%의 나트륨을 섭취하게 됩니다.중금속과 유해 물질, 미생물 등 안전성 검사에서는 모든 제품이 관련 기준에 적합했습니다.한 봉지당 가격은 국물 라면이 684∼1천300원, 볶음 라면이 995∼1천420원으로 조사됐습니다.국물 라면 중에서는 삼양라면 매운맛이 684원으로 가장 저렴했습니다.반면 틈새라면 빨계떡은 1천300원으로 가장 비쌌습니다.볶음 라면은 신라면 볶음면이 995원으로 가장 저렴했고, 참깨라면 볶음면이 1천420원으로 가장 비쌌습니다.(사진=한국소비자원 제공, 연합뉴스)