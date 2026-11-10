부천시, 금주구역 지정 확대…부천역 남부광장 추가

▲ 부천역 남부광장 금주구역

경기도 부천시가 음주로 인한 소음과 무질서 등 음주 폐해를 예방하기 위해 공공장소 금주구역을 확대하고 있습니다.부천시는 시민 이용이 많은 부천역 남부광장 내 잔디광장을 금주구역을 지정했다고 오늘(10일) 밝혔습니다.부천시는 올해 말까지 현장 안내와 홍보 등 계도 기간을 거친 뒤 내년 1월부터 음주 행위 적발 땐 관련 규정에 따라 5만원의 과태료를 부과할 계획입니다.시는 앞서 지난해 4월 부천마루광장과 심곡천 일대를 부천 첫 금주구역으로 지정한 후 이번 부천역 남부광장까지 총 3개의 금주구역을 운영하고 있습니다.부천시는 금주구역 지정으로 시민들의 도심 속 휴식 공간이 더욱 안전하고 쾌적한 장소로 거듭날 것으로 기대하고 있습니다.전국적으로 공공장소 금주구역은 늘어나는 추세입니다.서울시 중구와 용산구는 전날 서울역광장 일대를 금주구역으로 지정했으며, 계도 기간을 거쳐 내년 3월부터는 음주자에게 5만 원의 과태료를 부과합니다.송정원 부천시보건소장은 "부천역 남부광장을 비롯해 금주구역이 시민 누구나 편안하고 쾌적하게 이용할 수 있는 공간으로 자리 잡을 수 있도록 노력하겠다"고 말했습니다.(사진=부천시 제공, 연합뉴스)