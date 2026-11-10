미 의회 여야, 젠슨 황 스캔들에 한목소리…진상 규명 압박

▲ 젠슨 황

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▲ 미 의회

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 중국 스파이로 의심되는 여성과의 외도를 시인하면서 미국 여야 의원들이 초당적으로 진상 규명을 압박하고 있습니다.황 CEO의 스캔들을 국가안보 침해 가능성이 있는 중대 사건으로 규정하며 의회 차원의 조사를 토대로 한 대응책 강구에 나선 것입니다.9일(현지시간) 미 블룸버그 통신 등에 따르면 이날 공화당과 민주당 주요 의원들이 황 CEO의 스캔들과 관련해 존 랫클리프 중앙수사국(CIA) 국장과 제이 클레이튼 국가정보국(DNI) 국장에게서 비공개 안보 브리핑을 받았습니다.현재까지 미국 당국이 파악한 정보를 토대로 이번 사건이 미국의 국가안보에 미칠 수 있는 여파의 범위에 대한 보고가 이뤄졌을 것으로 관측됩니다.존 상원 공화당 원내대표는 의회 차원에서 황 CEO의 스캔들과 관련해 더 많은 정보를 얻으려 노력하고 있다며 미국의 국가안보를 위협하는 모든 사안에 대해 진지한 방식으로 대응하고 싶다고 밝혔습니다.상원 외교위원장에 유력하게 거론되고 있는 민주당 크리스 쿤스 상원의원은 "황 CEO와 엔비디아가 국가 안보를 위협했는지를 밝히기 위해 조사를 추진하고 있다"며 강도 높은 공세를 예고했습니다.쿤스 의원은 황 CEO의 스캔들을 넘어 AI 기업 수장들과 도널드 트럼프 행정부의 관계에 대한 조사의 필요성도 강조했습니다.상원 정보위원회 민주당 간사인 마크 워너 의원은 연방수사국(FBI)의 조사 결과를 들어봐야 한다면서 "우리 모두 당연히 의문점이 있지만 지금 시점에서 추측은 하지 않겠다"고 했습니다.공화당 짐 뱅크스 상원의원과 민주당 엘리자베스 워런 의원은 상무부에 엔비디아에 대한 대중 수출 허가를 중단하거나 재검토하고 전면적인 국가안보 영향 평가를 실시하라고 촉구했습니다.뱅크스 의원과 워런 의원은 상원 은행위원회 소속으로 대중 인공지능(AI)칩 판매 제한을 추진해왔습니다.뱅크스 의원은 "엔비디아는 중국군과 연계된 기업들을 포함해 중국에 수십만 개의 첨단 AI칩을 판매할 수 있는 허가를 받은 것으로 알려져 있다"면서 황 CEO의 외도가 어느 범위까지 영향을 미친 것인지 엔비디아가 답변해야 한다고 촉구했습니다.하원의 브라이언 매스트 외교위원장, 존 물레나르 미중전략경쟁특별위원장 등 공화당 소속 위원장 3명은 최근 황 CEO에게 공동으로 서한을 보내 18일 비공개 합동 브리핑에 참석할 것을 요구한 바 있습니다.미국 공화당과 민주당은 대부분의 사안에서 입장이 엇갈리지만 대중 견제 강화라는 측면에서는 비교적 공감대가 넓게 형성돼 있습니다.이번 스캔들 조사 과정에서 미국의 첨단 기술이 중국 당국에 넘어간 정황이 확인된다면 의회 차원에서 광범위한 대응 입법에 착수할 가능성이 있습니다.트럼프 대통령은 이날 FBI가 황 CEO 스캔들을 들여다보고 있다면서도 별문제가 없을 것이라며 논란 확산을 경계했습니다.트럼프 대통령은 다음 주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 시진핑 중국 국가주석을 만나서도 이 문제를 제기하지 않을 생각이라고도 했습니다.