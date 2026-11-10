'한국계 3선' 영 김, 미 하원의원 낙선…선거구 조정에 발목

▲ 연설하는 영 김 미 하원

미국 공화당 소속 한국계 여성 정치인 영 김(한국명 김영옥) 연방 하원의원의 4선 도전이 좌절됐습니다.9일(현지시간) AP통신에 따르면 연방 하원 캘리포니아주 40선거구에서 71%가 개표된 가운데 김 의원이 46.4%의 득표율로, 53.6%의 지지를 얻은 같은 당 켄 캘버트 하원의원에 밀려 낙선했습니다.김 의원은 하원 외교위원회 동아시아·태평양 소위 위원장을 맡으며 활발히 활동해 온 대표적인 한국계 여성 하원의원이었지만, 17선 현역 의원이자 당내 중진인 캘버트의 벽을 넘어서지 못했습니다.40선거구가 소위 공화당 내 집안싸움이 된 것은 선거구 재획정 때문입니다.지난 선거까지만 하더라도 캘버트 의원이 제41선거구에서 출마했지만, 선거구 재획정으로 41선거구가 민주당 우세 지역으로 바뀌자 캘버트가 40선거구로 옮겨 출마한 것입니다.캘리포니아는 소속 정당과 상관없이 득표율 상위 2명이 본선에 진출하는 이른바 '정글 프라이머리' 방식을 채택하고 있습니다.이에 따라 본선에서 같은 당 의원끼리 맞붙기도 합니다.김 의원은 인천 출신으로 1975년 가족과 함께 미국령 괌으로 건너가 중고교를 다닌 뒤 로스앤젤레스 서던캘리포니아대학(USC)을 졸업했습니다.금융계를 거쳐 의류 사업가로 일하던 중 남편의 권유로 친한파 에드 로이스 전 의원의 보좌관이 되면서 정계에 입문했습니다.이후 2014년부터 캘리포니아주 의원으로 당선됐고, 2020년에는 연방 의회에 입성한 뒤 3선 의원으로 활동해왔습니다.(사진=연합뉴스)