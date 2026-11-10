회고록 쓴 바이든 "트럼프의 거짓말, 무덤까지 쫓아다닐 것"

▲ 조 바이든 전 미국 대통령

조 바이든 전 미국 대통령이 도널드 트럼프 대통령을 향해 "제도를 무너뜨리고 증오를 부추기는" 행정부를 통해 미국과 세계에 심각한 피해를 줬다고 비판했습니다.9일(현지시간) AP 통신에 따르면 바이든 전 대통령은 시사잡지 디애틀랜틱에 공개된 자신의 회고록 '프라미스 미, 아메리카'에서 이같이 밝혔습니다.그는 우선 트럼프 대통령이 2020년 대선 패배 이후 발생한 2021년 1월 6일 워싱턴DC 국회의사당 폭동과 관련해 수년간 퍼트려온 거짓말들은 "결코 잊혀서는 안 되며 무덤 끝까지 그를 쫓아다닐 것"이라고 비난했습니다.바이든 전 대통령은 당시 폭동을 "도널드 트럼프가 주도했다"며 "그의 목표는 미국인이 그를 퇴진시키기로 투표했음에도 권력을 유지하는 것이었다"고 지적했습니다.그는 트럼프 대통령이 집권 2기 들어 폭동 가담자 1천500여 명을 사면한 것에 대해서도 "폭도들은 평화 시위대가 아니었다"고 질타했습니다.바이든 전 대통령은 회고록에서 2020년 대선 직후 트럼프 대통령 백악관 집무실에서 만났을 당시의 이례적 일화도 공개했습니다.그는 트럼프 대통령이 자신에게 "조, 정치만 빼고 보면 우리는 좋은 친구가 될 수 있을 거야"라고 말했다고 회고했습니다.바이든 전 대통령은 당시 우크라이나 전쟁과 북대서양조약기구(NATO) 동맹, 이스라엘과 가자지구, 미중 관계 등 세계정세 전반을 설명했지만, 트럼프 대통령은 국제관계의 본질보다 세계 지도자의 개인적 성격에 더 집중했다고 말했습니다.그러면서 그날 만남 이후 트럼프 대통령이 자신이 재임 기간 쌓아온 유산을 상당 부분 무너뜨릴 수 있겠다고 걱정했는데, 이런 우려가 곧바로 현실화했다고 기억했습니다.전립선암 투병 생활에 대해서는 의료진이 치료 반응에 고무됐다면서도 "어떤 날은 다른 날보다 상태가 좋고 어떤 날은 속도가 느려지기도 한다"며 날마다 몸 상태가 다름을 시인했습니다.그러면서 건강 상태 때문에 "원했던 만큼 책에 관한 대화는 많이 나눌 수 없을 것"이라며 홍보활동이 제약될 수 있음을 시사했습니다.AP는 바이든 전 대통령의 이번 회고록 제목이 뇌암으로 사망한 첫째 아들 보 바이든의 암 투병과 죽음을 다룬 저서 '프라미스 미, 대드'(Promise Me, Dad)를 연상케 한다며, 바이든에게 남은 시간이 그리 길지 않을 수 있다는 현실을 은연중에 드러낸다고 짚었습니다.바이든 전 대통령의 회고록은 오는 17일 출간될 예정입니다.(사진=AP, 연합뉴스)