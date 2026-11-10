다짜고짜 주먹질 "결국 뇌진탕"…카페 CCTV 공개

경북 안동에 있는 한 카페, 모자를 쓴 한 남성이 계산대 부근에 있는 카페 점주를 향해 성큼성큼 걸어가더니 주먹을 마구 휘두릅니다.



일행이 이 남성을 뜯어 말려 보지만, 소용이 없습니다.



육중한 몸으로 점주를 눌러 바닥에 넘어뜨린 후에도 폭행을 멈추기는커녕 계속 이어갔습니다.



사건이 일어난 건 어제(9일) 오후 3시쯤, 카페 측은 SNS에 해당 CCTV 영상을 올린 뒤 그 경위를 자세히 썼습니다.



카페 측은 "의문의 주취자 남성 손님에게 묻지마 폭행을 당했다"며 술에 취한 상태에서 "무차별적인 폭언과 지속적인 욕설이 이어졌다"고 전했습니다.



폭행의 정도에 대한 언급도 했습니다.



카페 측은 "이유 없는 수차례 후두부와 안면 가격, 신체 폭행을 당했"고 "경찰 조사와 더불어 뇌진탕 등 입원 치료가 필요한 경과를 보여 당분간 매장을 쉰다"고 썼습니다.



온라인 상에서 가해자의 엄벌을 요구하는 반응과 더불어 해당 영상이 빠른 속도로 퍼지고 있습니다.



수사에 나선 경찰은 CCTV 등을 확인했는데, 주문한 음식이 늦게 나오는 문제로 피해자인 카페 점주와 가해자 간 실랑이가 있었던 것으로 의심하고 있습니다.



경찰은 이른 시일 내에 피해자와 목격자 조사를 진행하고, 가해자 검거에도 나설 것으로 알려졌습니다.



(취재: 손형안, 영상편집: 장유진, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)