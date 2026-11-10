반도체 록스타에서 불륜남으로…'위기의 남자' 젠슨 황

▲ 2024년 6월 타이베이에서 포착된 앨리스 황과 젠슨 황

최근 3년 사이 반도체 업계의 '록스타'로 떠오른 젠슨황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 중국 간첩 의혹에 연루된 여성과의 불륜 스캔들로 하루아침에 정·재계 도마 위에 오른 '위기의 인물'이 됐습니다.9일(현지시간) 미 일간 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 젠슨 황은 생성형 인공지능(AI) 산업의 폭발적인 성장과 함께 세계적인 유명 인사로 급부상했습니다.2023년 챗GPT를 비롯한 생성형 AI가 빠르게 확산하면서 AI 연산용 반도체를 공급하는 엔비디아의 위상은 급격히 높아졌습니다.엔비디아 시가총액이 상장 기업 최초로 5조 달러(약 7천200조 원)를 넘어서면서 젠슨 황이 보유한 엔비디아 주식 가치도 약 1천430억 달러(약 206조 원)로 불어났습니다.그는 막대한 자산과 함께 트레이드 마크와도 같은 검은색 가죽 재킷 차림으로 AI 반도체 시대를 대표하는 아이콘이 됐습니다.데이비드 요피 하버드 경영대학원 교수는 "젠슨 황은 지난 3년 동안 록스타가 됐고, 여느 록스타들이 그렇듯 대중의 큰 관심을 끌게 됐다"고 NYT에 말했습니다.실제로 젠슨황은 과거 반도체 업계를 이끌었던 거물 경영자들과는 다른 행보를 걸어왔다는 평가를 받습니다.한때 반도체 업계에서 가장 유명한 인물이었던 앤디 그로브 전 인텔 CEO는 수억 달러 이상의 주식을 보유한 적이 없습니다.인텔 공동 창업자인 고든 무어는 업계의 몇 안 되는 억만장자였지만, 그 역시 오랜 결혼 생활과 차분한 생활 방식을 고수한 것으로 알려졌습니다.반면 젠슨 황은 막대한 부를 축적한 것은 물론, 엔비디아에서 사실상 절대적인 영향력을 행사하며 회사를 이끌어왔습니다.그는 전통적인 조직도를 거부하고 임원 60여 명으로부터 직접 보고를 받는 독특한 경영 방식을 고수했고, 회사의 주요 의사결정과 각종 프로젝트를 직접 주도했습니다.나아가 젠슨 황은 정치 행사와 대외 활동에도 적극적으로 참여하며 존재감을 드러냈습니다.그는 특히 도널드 트럼프 미국 대통령과 긴밀한 관계를 구축했으며, 지난 5월에는 트럼프 대통령의 중국 방문에 동행하기 위해 대통령 전용기 에어포스원에 탑승하기도 했습니다.트럼프 대통령은 지난 9월 팟캐스트 방송 도중 젠슨 황에게 직접 전화를 걸어 친분을 과시했고, 지난달에는 그에게 미국 국가과학 훈장을 수여했습니다.한국에서도 젠슨 황이 지난해 10월 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 서울 강남의 치킨집에서 이른바 '깐부 회동'을 갖고 소맥을 나눠 마시는 모습이 화제를 모았습니다.그러나 승승장구하던 젠슨 황의 성공 신화는 최근 유례없는 불륜 스캔들로 크게 금이 갔습니다.월스트리트저널(WSJ)에 따르면 이번 불륜 스캔들의 단초는 이미 2024년부터 드러난 것으로 보입니다.스캔들에 연루된 중국인 여성 앨리스 황(본명 황러·黃樂)과 젠슨 황은 2024년 6월 타이완 타이베이에서 열린 기술 콘퍼런스 뒤풀이 자리에서 함께 사진에 찍혔으며, 지난해 5월에도 타이베이에서 열린 비공개 만찬에서 함께 있는 모습이 포착됐습니다.앨리스 황은 싱가포르 소재 기업 메가스피드의 임원을 지낸 인물입니다.메가스피드는 2023년 중국 기업 세븐로드홀딩스에서 분사해 설립됐으며, 엔비디아 반도체를 활용해 동남아시아에 데이터센터를 구축하는 사업을 추진했습니다.미국 상무부는 2024년 말 메가스피드가 미국의 반도체 수출 통제 규정을 위반했을 가능성을 염두에 두고 조사에 착수했습니다.지난해 10월에는 미 연방 수사당국이 메가스피드의 중국 반도체 수출 가능성과 관련해 젠슨황과 앨리스 황의 관계를 조사하고 있다는 보도가 나왔습니다.올해 봄에는 마코 루비오 미국 국무장관의 감독 아래 두 사람의 사적 관계를 경고하는 기밀 메모가 작성된 것으로 전해졌습니다.이 무렵 법무부도 메가스피드에 대한 수사를 주도하기 시작했습니다.이후 지난달 29일 미국 정보당국이 앨리스 황을 중국 정보기관의 정보원으로 판단했다는 보도가 이어지면서 논란은 걷잡을 수 없이 커졌습니다.젠슨 황은 전날 불륜 관계를 인정하고 가족과 엔비디아 임직원에게 사과했습니다.엔비디아 주가는 이날 장중 한때 8.8%까지 급락했다가 4.3% 하락 마감했으며, 시가총액은 이날 하루에만 1천900억 달러(약 274조 원) 증발했습니다.미국의 엔비디아 주주들은 주가 급락으로 인한 손해 배상을 요구하며 엔비디아와 젠슨 황을 상대로 집단 소송을 제기했습니다.일단 트럼프 대통령은 젠슨 황을 직접 옹호하고 나섰습니다.그는 이날 백악관 브리핑룸에서 기자들과 만나 젠슨 황과 통화한 사실을 밝히며 "그는 문제의 인물이 스파이인 줄 전혀 몰랐다고 했다. 나는 그를 믿는다"고 말했습니다.